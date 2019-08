Show 'Garota VIP' limita venda de ingressos para jogo do Manaus FC

Duelo de ida contou com mais de 44 mil torcedores. Para o duelo neste sábado, a expectativa era de casa cheia | Foto: Reprodução

Manaus - O Manaus Futebol Clube anunciou, na tarde desta manhã desta sexta-feira (2), que apenas 20 mil ingressos serão disponibilizados para o público no duelo decisivo contra a Jacuipense , em partida valida pelas semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D, que pode levar o time amazonense a uma final inédita ao longo dos 6 anos de fundação. A partida será realizada no sábado (3), às 17, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, localizada no bairro de Flores, Zona Centro-Sul de Manaus

Na postagem, o clube anunciou que o motivo da redução da carga de ingressos se dá por conta da montagem de um palco para um show "Garota VIP", que ocorrerá no próximo dia 10.

O clube recomenda aos torcedores, que desejarem ir ao duelo, para adquirirem os ingressos de forma antecipada para garantir a entrada na partida decisiva, para não ficarem fora da grande festa que a torcida amazonense realizará no duelo.

Para a partida, qualquer vitória simples para ambos os times garante vaga na decisão, após empate de 1x1, em jogo realizado na Bahia, casa da Jacuipense, rival na semifinal. Quem avançar, enfrentará Brusque (SC) ou Ituano (SP), que teve vitória dos paulistas no jogo de ida, por 2x0.

A torcida

O clube espera bom público para a decisão, após colocar 44.121 torcedores no duelo que garantiu o acesso a Série C, na vitória sobre o Caxias por 3x0, em duelo válido pelas quartas de final da Série D. Naquela ocasião, foram 20 mil ingressos vendidos de forma antecipada.

Em contraponto, o clube teve pouco mais de 500 torcedores no jogo pela Copa Verde, na última quarta (31), contra a equipe do Sobradinho (DF), quando foram eliminados após vencer por 2x1, insuficiente para reverter os 4x1 dos rivais na partida de ida.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis desde segunda-feira (29), ao preço de R$ 20 (meia), em 12 pontos físicos espalhados pela cidade, entre eles a Boutique do Torcedor, na avenida Carvalho Leal, nº 1092, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, e a bilheteria da Arena da Amazônia. As entradas não são numeradas. Idosos pagam meia e crianças até 12 anos entram gratuitamente.

Edição: Isac Sharlon