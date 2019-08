Rossini fez 2 gols contra o Caxias, mas pode ficar fora da 'decisão'

Atacante foi um dos responsáveis pelo acesso do clube amazonense à Série C do Brasileirão e, com a lesão, pode ficar de fora da partida que pode levar o Manaus FC para uma final inédita | Foto: Lucas Silva

Manaus - O relógio marcava pouco mais dos 30 minutos do primeiro tempo da partida de volta da Copa Verde

quando Rossini sentiu dores na coxa direita , em duelo contra o Sobradinho (DF), na última quarta-feira (31), que havia vencido a partida de ida por 4x1. Com o clube precisando reverter uma larga vantagem contra a equipe da região Centro-Oeste, além da "decisão" pelas semifinais da Série D, o atleta optou pela saída do jogo, que culminou na eliminação do Manaus Futebol Clube da Copa Verde esta semana.

O atleta, que marcou os dois gols que garantiram o acesso contra o Caxias (RS), agora corre contra o tempo para não perder a nova decisão. O relato de Rossini, explicando a condição física que pode lhe deixar de fora do jogo contra a Jacuipense (BA), pelas semifinais do Campeonato Brasileiro da Série D, você confere logo abaixo:

A lesão

Com pouco mais de 24 horas para o duelo, o atleta não sabe se entrará em campo, após empate em 1x1 na casa da Jacuipense. "Senti o desconforto muscular. No momento, estou à disposição do Departamento Médico do clube, que está fazendo um tratamento intensivo para a recuperação da lesão, restando apenas a minha torcida para estar disponível para o duelo de sábado", explicou Rossini.

Rossini é um dos artilheiros do grupo, tendo feito 2 gols contra o Caxias (RS), que culminou no acesso dos amazonenses | Foto: Lucas Silva

Os gols do acesso

Autor dos dois gols que abriram caminho para a goleada de 3x0 contra o Caxias (RS), o atleta comentou que, após a frustração da eliminação de 2018, a consagração de 2019 veio na hora certa. "Foi uma emoção muito grande marcar os dois gols. Fico muito feliz por Deus ter me coroado com dois belos gols em uma excelente partida, que culminou com o acesso. Eram seis anos lutando por esse sonho. Ano passado batemos na trave e com muita luta e empenho conquistamos essa vitória para o futebol amazonense", disse o atacante.

A saída e o posterior retorno

Rossini saiu do Manaus em 28 de maio, após atrasos salariais e problemas familiares. Porém, em 9 de junho, o atleta teve seu retorno anunciado para a disputa da Série D, fase em que ele foi uma das peças fundamentais para as últimos conquistas do clube amazonense. Sobre o retorno, o atleta argumentou que se sentiu abraçado por todos, e avalia que tomou a decisão certa.

"O retorno foi muito benéfico. Fui muito bem recebido por meus companheiros, pela comissão técnica e diretoria, sem esquecer do carinho da torcida comigo. Isso mostra que o trabalho vem sendo bem feito e me cobro para melhorar cada vez mais, e isso garantiu o acesso do clube", finalizou ele.

