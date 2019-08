Gavião quer voar alto em duelo decisivo na Arena da Amazônia

Manaus vai entrar em campo tentando vaga inédita em final do Campeonato Brasileiro da Série D | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Manaus Futebol Clube vai entrar em campo neste sábado (2), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital amazonense, para a partida de volta que garante vaga na final da Série D do Campeonato Brasileiro, contra a Jacuipense (BA). A equipe amazonense precisa vencer para chegar a uma final inédita, após empatar o primeiro jogo em 1x1, na casa dos adversários.

Após eliminação na Copa Verde, na última quarta (31), o Manaus FC foca atenções para o duelo decisivo, com o treinador Wellinton Fajardo precisando colocar as melhores peças disponíveis para o duelo - tendo em vista que um novo empate leva a decisão para os pênaltis.

O Manaus FC pode garantir o primeiro título da divisão para o estado do Amazonas, desde o ano de 2009, quando a etapa foi fundada. Antes deles, o América chegou a avançar na Série D, assim como o Manaus, sendo punidos e eliminados do campeonato daquele ano, por decisão do Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD).

O clube

Com a Copa Verde coincidindo com a fase decisiva da Série D, o treinador Wellington Fajardo afirmou que já era esperando a queda de rendimento. "A Copa Verde em meio à decisão prejudicou muito nosso trabalho, conosco fazendo o que foi possível nessa maratona de jogos, sem faltar trabalho e concentração por parte do grupo", relatou.

Pensando em disputar a final, o treinador explicou que foi necessária a constante rotação do time titular.

Treinador do clube, Wellington Fajardo, falando sobre a preparação do elenco | Foto: Lucas Silva

"São 6 meses de bons resultados, criando uma expectativa muito grande para todos os nossos jogos. Fomos prejudicados pelos cinco jogos em 15 dias, perdendo entrosamento para jogos decisivos, conosco precisando rodar o grupo para chegarmos inteiros para essa decisão, pensando no possível título", finalizou Fajardo.

Para o capitão do grupo, Derlan, apesar do acesso ter sido garantido, o clube não pode perder o foco. "Espero que possamos ter a mesma pegada que tivemos ao longo do campeonato, principalmente com o bom resultado conseguido no jogo de ida, fora de casa, para que o jogo termine com a vaga ao nosso lado", disse o jogador.

Ingressos

Os ingressos estão disponíveis desde segunda-feira (29), ao preço de R$ 20 (meia), em 12 pontos físicos espalhados pela cidade, entre eles a Boutique do Torcedor, na avenida Carvalho Leal, nº 1092, bairro Cachoeirinha, Zona Sul, e a bilheteria da Arena da Amazônia. As entradas não são numeradas. Idosos pagam meia e crianças até 12 anos entram gratuitamente.

Arrecadação

O time aproveita o bom momento para garantir uma sobrevida aos cofres do clube, por meio da arrecadação de verbas com os ingressos vendidos ou com produtos oficiais, tais como as camisas de jogo ou até mesmo as comemorativas - em valores mais acessíveis que os comercializados normalmente.

Pensando nisso, a camisa comemorativa ''Será por ti, Manaus", lançada para o duelo contra o Caxias, que culminou na classificação do Manaus FC, está sendo vendida durante os jogos do clube, geralmente na parte externa do estádio, onde ocorre o jogo.

As camisas da edição comemorativa são comercializadas a R$ 40 durante jogos do Manaus FC na Arena ou na loja Boutique do Torcedor.

As camisas de jogo saem a R$ 110 no cartão de crédito ou débito, mas no pagamento à vista o preço cai para R$ 100. As de passeio saem a R$ 85. Para ajudar os clubes, a loja destina 15% das vendas aos times, além de vender também ingressos para os jogos em casa.

Edição: Isac Sharlon