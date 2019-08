Atletas amazonenses conquistam o mundo por meio do jiu-jitsu

O trio de campeões foi destaque recentemente no topo de pódios em competições mundo afora | Foto: Arquivo Pessoal

Manaus - “Manaus é um grande celeiro exportador de lutadores”. É assim que o atleta e professor Luis Neto, hexa campeão mundial de jiu-jitsu , analisa a situação atual dos atletas da região. Não é de hoje que os lutadores amazonenses vêm ganhando espaço em campeonatos nacionais e internacionais, no entanto, a falta de incentivo continua sendo uma grande barreira. O amazonense é faixa preta 6º grau.

“Desde que eu comecei até hoje não tenho investimento. É uma lacuna muito grande que o poder público deixa a desejar”, desabafa o atleta de 44 anos, um dos lutadores mais experientes da categoria. Para ele, o apoio do poder público é essencial para combater a marginalização e a criminalidade.

Luis começou no jiu-jitsu aos 14 anos | Foto: divulgação

O lutador começou no judô aos seis anos de idade. Depois do curto período na modalidade, conheceu o jiu-jitsu aos 14 anos. “Desde criança até hoje eu nunca parei de treinar”, ressalta Neto.

Quando começou, o atleta lembra que não existia nem kimono para vender em Manaus. Então, o pai do atleta pedia sempre que os amigos do Rio de Janeiro e de São Paulo trouxesse instrumentos de luta. Ainda pequeno, Luis se tornou uma referência para os irmãos Cristiano e Rogério Ribeiro.

O professor sempre foi um grande admirador da família Gracie, os responsáveis por difundir o jiu-jitsu no Brasil. Seu objetivo era ser, junto com seus irmãos, uma família referência no esporte. Desde 1995, quando montou a primeira academia, até hoje Luis já participou da formação de aproximadamente 5 mil atletas em 30 escolas pela capital amazonense.

O atleta de 44 anos coleciona títulos e é atual faixa preta 6º grau | Foto: Divulgação

“O biótipo amazonense favorece a prática da luta, porque nós somos pequenos, mas muito fortes. É de partir o coração quando ando nos sinais da cidade e vejo gente pedindo ajuda para realizar o sonho de representar a cidade em outro Estado", revela o atleta, lembrando que fez a primeira viagem internacional aos 17 anos, para disputar o Pan-Americano de Jiu-Jitsu em Honolulu, no Havaí, onde conquistou o terceiro lugar. “Todos os locais que eu conheci foi por conta do esporte”, reforça.

" Somos pequenos, mas muito fortes " Luis Neto, amazonense hexacampeão mundial de jiu-jitsu

Luis afirma, ainda, que tudo que conseguiu foi graças ao esporte. Seu próximo desafio é o campeonato europeu, em Dublin, na Irlanda, onde também tem uma academia. São quatro horas de treino por dia para conseguir um bom resultado em novembro.

“É uma responsabilidade muito grande representar o Amazonas. Eu me cobro muito para fazer jus ao nosso nome”, conclui.

"Paitrocinador"

A grande promessa atual do jiu-jitsu é o pequeno Leno Henrique Cabral Sousa, o “Tubinha”, de apenas seis anos de idade. O pequeno é filho único do lateral-esquerda do Manaus FC, Huelton Tubarão, e da auxiliar de professora Fabiane Cabral.

Tubinha tem apenas 6 anos | Foto: Divulgação

O faixa cinza começou aos quatro anos e só perdeu três vezes desde que começou a competir.

Recentemente, ele conquistou pela primeira vez o título de campeão mundial de jiu-jitsu esportivo . Os combates do infantil aconteceram no dia 27 de julho, no ginásio Mauro Pinheiro, no Ibirapuera, em São Paulo. Em 2018, a jovem promessa já havia conquistado uma boa classificação, ficando em terceiro lugar no brasileiro.

A realidade dos atletas amazonenses, infelizmente, também é presente para Tubinha. Para participar das competições nacionais, a ajuda veio do pai, o “paitrocinador”, como se denomina Tubarão. “É um pouco difícil sem patrocinador, mas acho que o sonho dos nossos filhos são os nossos, não medimos esforços para conseguir as passagens”, relata o jogador.

Tubinha conquistou o título mundial em São Paulo | Foto: Divulgação

A academia onde Tubinha treina, a White House Brazilian Jiu-Jitsu School, teve a ideia de fazer uma feijoada para ajudar os atletas. Do lucro fizeram uma rifa com os valores arrecadados. “Como aqui no bairro ele é muito querido, conseguimos vender uma base de 1 mil rifas”.

Os jogadores do Manaus FC também mostraram seu apoio gravando um vídeo para incentivar a compra das rifas em ajuda ao pequeno, que foi eleito o melhor atleta destaque de 6/7 anos da academia em que treina.

Pequeno Guerreiro

“O meu sonho sempre foi ter um filho homem para ele ser jogador de futebol, só que o destino fez com que eu botasse ele no jiu-jitsu”, conta o pai, que é jogador de futebol profissional. “Ele estava muito parado em casa e na época não tinha escolinha de futebol que pegasse ele com quatro anos. Então, foi quando eu coloquei ele no jiu-jitsu”.

O pequeno atleta treina na White House Brazilian Jiu-Jitsu School | Foto: Divulgação

No início, os pais não levaram tão a sério o interesse do filho pelo esporte, mas quando começou a competir, perceberam o talento do pequeno e passaram a levá-lo todos os dias aos treinos. O investimento deu tão certo que Tubinha já tem 30 medalhas na coleção.

Quem vê Tubinha lutando, cheio de energia, nem imagina os obstáculos que teve que enfrentar quando ainda era um bebê. A mãe, Fabiane Cabral, conta que sofreu muito para trazê-lo ao mundo. Foram três dias em trabalho de parto. “Ele nasceu com pneumonia e eu tive início de eclampsia (convulsões que ocorrem durante a gestação ou logo após o parto). Ele ficou 25 dias internado”, relata.

Apesar do início complicado, Tubinha mostrou muita força. “Ele é muito guerreiro e adora tudo que faz. Foi planejado, não foi por acaso, a gente quis ter ele. Veio para alegrar nossa vida”, diz a mãe orgulhosa.

Os pais não levaram tão a sério o interesse do filho pelo esporte no ínicio | Foto: Divulgação

Heróis de Tubinha

Filho de peixe, peixinho é. Tubinha sempre acompanhou o pai em campo, a mãe diz que “está no sangue” a paixão pelo esporte. A primeira vez no campo foi aos três meses de idade.

O pai, Tubarão, conta que Tubinha ama assistir vídeos motivacionais no YouTube. “Ele sempre vê as lutas do Ronaldo Jacaré. Uma vez, o Ronaldo foi treinar na academia dele. Agora, toda vez que ele ganha, faz a comemoração igual a do Ronaldo”.

Outro Ronaldo que tem um lugar cativo no coração do pequeno é o CR7, Cristiano Ronaldo, craque do Juventus e da Seleção Portuguesa. Tubinha o considera o melhor porque treina muito, e por isso é também um exemplo de determinação para a carreira como jovem lutador.

Tubinha prefere focar no jiu-jitsu do que seguir os caminhos do pai como jogador de futebol | Foto: Divulgação

Grandes poderes, grandes responsabilidades

Aos seis anos de idade, Tubinha já sabe que a vida de atleta exige muita disciplina. “Tem dias que ele fala para a mãe que quer ser criança, mas que sabe da responsabilidade que ele tem”, diz o pai.

Em 2018, quando ficou em terceiro no Brasileiro, Tubinha comoveu o ginásio ao chorar muito e dizer que voltaria no próximo ano mais forte. “Ele sabe o quanto é difícil uma derrota. Estou disposto a fazer o possível por ele, apesar da idade ele é muito focado”, conta Tubarão.

Tubinha estuda o dia inteiro e treina de segunda à sexta, das 18h às 19h30. Após o treino, dá quatro voltas no campo e ainda faz cross fit para ter uma preparação física melhor. Nos momentos de folga, o pai costuma levá-lo ao shopping e a parque de diversões, para relaxar um pouco.

Tubarão e Fabiane jogam futebol, o pai como atleta profissional e a mãe como hobby. Diante de uma influência tão forte, Tubinha já revelou que trocaria o tatame pelos gramados. “Vou deixar ele decidir né, para ele fazer o que deseja e ser feliz. Não quero forçar ele a fazer algo que não queira só para me agradar”, diz Tubarão.

Menino de ouro



Adan mora nos Estados Unidos, onde segue carreira como lutador profissional | Foto: Divulgação

Outro atleta de ouro amazonense é Joel Adan, que no dia 20 de julho deste ano conquistou o 1º lugar no campeonato Austin Open 2019 , no estado do Texas, nos Estados Unidos. O campeonato é realizado anualmente pela Federação Internacional de Jiu-Jitsu (IBJJF), uma das mais importantes federações mundiais da modalidade.

Aos 22 anos de idade, o terceiro de quatro irmãos é o único atleta da família. “Eu tentava jogar futebol, mas o jiu-jitsu foi o meu primeiro esporte”, conta o atleta que iniciou no esporte aos 15 anos de idade.

Joel faz parte da equipe GFTeam/ Ohana Academy e representa o Amazonas há sete anos em campeonatos de jiu-jitsu em Abu Dhabi, Portugal, Barcelona e agora nos Estados Unidos. Ele também é cinco vezes campeão amazonense de jiu-jitsu, campeão brasileiro e mundial, além de já ter conquistado títulos como o Brazil National Pro.

“Eu acredito que para um atleta ter sucesso, ele precisa sair do Amazonas, porque falta investimento. Nossos melhores atletas, como José Aldo e Ronaldo Jacaré, saíram de Manaus para obterem sucesso mundo à fora, justamente pela falta de investimento”, analisa Adan.

Em julho deste ano, conquistou o 1º lugar no campeonato Austin Open 2019 | Foto: Divulgação

O jovem está há dois meses em San Antonio, Texas, onde treina com o lutador de elite Bruno Alves. Nos horários de folga, Joel estuda inglês e técnicas de jiu-jitsu e também aproveita a companhia dos novos amigos. “Às vezes a gente faz um churrasco para se divertir, mas o americano é bem diferente, então não é algo tão animado”, explica o amazonense.

" Para um atleta ter sucesso, ele precisa sair do Amazonas " Joel Adan, atleta faixa preta de jiu-jitsu

Ele se adaptou rápido ao clima, já que o Texas também tem altas temperaturas. O fuso horário também colaborou, já que é apenas uma hora a menos que Manaus. A rotina é bem apertada, são cinco horas por dia, além de preparação física três vezes por semana.

“O que eu sinto muita falta é da alimentação, do tucumã, do queijo coalho, do açaí, do tambaqui... Essas coisas que só tem em Manaus, especialmente a farinha”, desabafa o atleta que recebeu do avô o apelido de “caboquinho”.

O atleta conta que sente falta de casa, principalmente da culinária regional | Foto: Divulgação

“Saudade é uma palavra que não se explica”

A mãe orgulhosa de Joel compartilha que sempre desejou o melhor para os filhos, mas, ainda assim, não imaginava que ele fosse chegar tão longe. “É muito prazeroso ver meu filho realizando o sonho dele. Eu tenho abraçado isso da forma como eu posso, mas a saudade é uma palavra que não se explica”, diz a mãe emocionada, Rita de Cássia Silva

Na escola, Joel era o protetor das crianças indefesas. “Onde tinha alguma criança sendo maltratada, lá estava ele tomando as dores. Meu filho é um grande presente que Deus me deu. Chegar aonde chegou, com apenas 22 anos, sei que não é para todos. Mas, é para aqueles que lutam e correm atrás dos sonhos”, diz a mãe “coruja”.

Joel é faixa preta de jiu-jtsu | Foto: Divulgação

Inspiração e gratidão

Sua maior influência é o lutador pernambucano que lhe deu a oportunidade de lutar fora do país. “Minha maior inspiração é meu professor Bruno Alves, por toda a história e jornada que ele tem: um grande histórico como atleta e é um ótimo professor. Se não fosse ele, eu não estaria aqui, nos Estados Unidos, lutando os maiores campeonatos do mundo”, conta Joel.

Outra pessoa a quem Joel dedica gratidão é Carlos Holanda. “Um grande professor que me ajudou muito quando eu fiquei um ano parado por conta de quatro hérnias de disco. Ele implantou a ideia de eu começar a lutar internacionalmente e corri atrás”.

A maior inspiração para Adan é o professor e atleta Bruno Alves | Foto: Reprodução/Instagram

Próximos desafios

Atualmente, Joel se prepara para enfrentar o Grand Slam de Los Angeles, que começa no dia 22 de setembro. Outro desafio que mantém foco é o mundial, que também ocorrerá na Califórnia, em 2020, onde pretende conseguir a tão sonhada faixa preta.

Edição: Isac Sharlon