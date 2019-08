Capitão do acesso do Manaus FC, Derlan não confirma permanência

O volante, que ostenta a faixa de capitão no clube, tem contrato apenas até o final do campeonato | Foto: Lucas Silva

Manaus - Já era quase fim de treino do Manaus Futebol Clube (FC) quando a reportagem do EM TEMPO abordou o volante Derlan, capitão do time ao longo da campanha do acesso, que naquele momento se encontrava fazendo recuperação física, com gelo na coxa. A conversa, que ocorreu de forma descontraída, durou cerca de 5 minutos, rendendo boas revelações. O resultado, você confere abaixo:

A faixa de capitão

Apesar de ter sido nomeado capitão pelo treinador, o jogador não se vê como o único líder do grupo. "Todos que estão no elenco têm a mesma liderança. Pela faixa de capitão, que o professor Fajardo me deu, sou apenas um representante de todos. Graças a deus estamos sendo abençoados. Faziam muitos anos que um clube amazonense não subia e é bom ser o capitão desse momento", disse o volante.

Os rivais

Muitos jogadores gostariam de verem seus clubes empilhando dinastias em seus estados. Para Derlan, quanto mais forte for o futebol local, melhor para o Manaus FC. "Na próxima Série D, teremos Nacional e Fast, ao qual espero que façam boas campanhas, galgando algo melhor para nosso estado, pois engrandece o futebol local, aumentando o nível de todos, o que nos favorece", explicou ele.

Permanência do atleta

Derlan afirma querer ficar no Manaus Futebol Clube para a Série C, mas não se fecha a propostas | Foto: Lucas Silva

Apesar de ser o capitão do elenco, Derlan relatou que ainda não sabe se fica para a Série C, pois o contrato chega ao fim ao final do campeonato. De acordo com ele, a preferência é do Manaus. "Pretendo ficar no clube. Tudo depende muito do meu empresário, que está acertando alguns detalhes, ainda nada concreto. Apesar da prioridade ser o Manaus, vamos sentar para conversar. Tenho contrato apenas até o final da Série D", disse o jogador.

O apoio da torcida

Mesmo com o bom momento vivido pelo clube, o jogador afirma que o elenco se surpreendeu ao verem os 44.121 torcedores que apoiaram o clube rumo ao acesso. "De primeira, não esperávamos aquele publico. Esperávamos no máximo 30 mil. Foi algo novo, com um sentimento de querer vencer aumentando ainda mais, por tudo que vimos seguimos com nossa luta de resgatar o torcedor, para vermos sempre eles sempre lotados, não apenas para o Manaus, pois é bom para nosso futebol", finalizou o jogador.