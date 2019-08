Irmãos de Maués levam futevôlei amazonense para campeonatos mundiais

Manaus - Guilherme (Guigui), Davi e Éber (Preto), também conhecidos como os Irmãos Perrone, são os meninos de Maués que levam o nome do Amazonas para campeonatos mundiais. Recentemente, a dupla composta pelos irmãos Guigui e Preto venceu invicta o

Campeonato Mundial de Futevôlei , realizado no sábado (27), em Piana, na França. O campeonato é considerado a Copa do Mundo do Futevôlei e reuniu duplas de 28 países.

"Este foi o meu primeiro título mundial e foi muito especial, porque eu conquistei com meu irmão. Ficou tudo em família ", conta Preto, o caçula. Os irmãos, Guigui e Davi, já têm sete e três títulos mundiais, receptivamente. Juntos, os Irmãos Perrone colecionam 11 títulos mundiais na modalidade.

Nascidos em Maués, município situado a 267 quilômetros da capital, os irmãos conheceram o esporte quando ainda eram adolescentes. "Quando a gente tinha 13-14 anos, morávamos bem perto da praia da Ponta da Maresia, onde o pessoal de Manaus sempre ia jogar futevôlei durante a Festa do Guaraná, um festival de verão", relata Preto, 32.

O interesse dos irmãos foi tanto que passaram a praticar o esporte todos os dias na praia da Ponta da Maresia. Eles moravam perto do local, que era como um grande quintal para eles.

Em 2002, Guigui, o irmão mais velho, hoje com 36 anos, foi convocado pela Seleção Brasileira da modalidade e se mudou para Manaus. Em 2004, foi a vez de Davi, 34. Juntos os irmãos formaram a Seleção Amazonense. Entre 2007 e 2008 foi a vez do caçula, o Preto, vir para a capital em busca do sonho de ser atleta.

"Quando eu vim de Maués eles já eram rodados internacionalmente, já tinham carteirinha assinada no mundo do esporte", compartilha. Desde 2005 os irmãos Guigui e Davi já representavam o Brasil mundo à fora.

Preto compartilha que a sensação de competir em família é muito boa. Para ele, o mais interessante é ver como o esporte vem ganhando cada vez mais adeptos em Manaus. "Antes não tinham muitas pessoas interessadas no esporte. Agora tem bastante praticantes, é muito gratificante ter amigos torcendo por nós".

Os irmãos fazem questão de compartilhar seus jogos por meio de transmissões ao vivo nas redes sociais. É uma forma de manter os fãs e a família por perto.

Os pais dos irmãos ainda moram em Maués e costumam dizer que não saem de lá por nada. Uma ou duas vezes ao ano, Guigui, Davi e Preto fazem uma visita à cidade natal para matar a saudade.

Incentivo

Davi Perrone, 34, possui três títulos mundiais na modalidade. | Foto: Divulgação

Por muito tempo os irmãos tiveram que tirar do próprio bolso para investir em sua carreira. A ajuda dos 'Amigos do Futevôlei' - grupo composto por empresários que praticam e incentivam a modalidade - foi fundamental. Somente neste ano, com quase 17 anos de carreira, eles conseguiram o apoio do Estado.

Como forma de contribuir para o crescimento da modalidade, os irmãos contam com dois Centros de Treinamento (CT), onde dão aula e alugam para praticantes. Um CT fica no bairro da Glória, e é conhecido como Arena Bereré. O outro fica na Avenida do Turismo. Cada uma recebe em média de 15 a 20 pessoas por horário. Adeptos de todas as idades podem treinar por lá.