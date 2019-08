Vídeo: esporte no Amazonas é destaque do programa 'Conversa Franca'

Assista a entrevista | Foto: Tammy Castro

Manaus- Na manhã desta sexta-feira (2) o secretário da Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel), Caio André (39) concedeu entrevista ao programa 'Conversa Franca', da Web TV EM TEMPO, apresentado pela jornalista Tatiana Sobreira e falou sobre as ações tomadas em relação ao esporte no Amazonas.

Trabalho atual da secretaria



O secretário comentou que encontrou o esporte no Amazonas em condições precárias em termos de infraestrutura, com estádios e espaços sem as devidas condições de uso. Ele falou ainda sobre as revitalizações que estão acontecendo, em parceria com a população. De acordo com Caio André, empresários da Zona Leste entraram em contato e fizeram doações para a reparação da estrutura de espaços abandonados na região.

| Foto: Tammy Castro

Para os próximos quatro anos de trabalho na secretaria, Caio pretende voltar a aparelhar o Centro de Alto Rendimento dos Jogos Escolares do Amazonas- JEAs. A médio prazo, há o objetivo de captar talentos e trazer o esporte para mais perto das comunidades carentes.

As medidas que a secretaria pretende a longo prazo é trazer grandes treinadores, profissionais e pessoas especializadas com cursos voltados para os atletas regionais, possibilitando a qualificação e maior rendimento.

Em parceria com a Secretaria de Saúde do Amazonas (Susam), a Sejel trabalha para melhoria da qualidade de vida da população, principalmente após sair a notícia de que o Amazonas é o líder no ranking nacional em obesidade, conforme pesquisa da Pesquisa de Vigilância de Fatores de Risco e Proteção de Doenças Crônicas por Inquérito Telefônico (Vigitel).

Jogos Escolares do Amazonas- JEAs



Caio André destacou o trabalho do esporte como influência de saúde e mudança de vida nas escolas.

Os Jogos Escolares do Amazonas (JEAs) está na sua 42ª edição e traz novas revelações do esporte amazonense para o Brasil e o mundo.

| Foto: Tammy Castro

Ele destacou como exemplo a representante do tiro com arco, a indígena Graziela Paulino

(23) no Pan Americano. Se a atleta tiver um bom desempenho no evento, poderá participar das Olimpíadas de Tóquio, em 2020.

"Nós colocamos o Centro de Auto Rendimento dentro do JEAs acompanhando e captando esses talentos, tanto na capital quanto no interior. Eu tive a oportunidade de ir aos 11 pólos localizados nos interiores para conhecer talentos ocultos no nosso Estado".

