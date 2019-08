Amazonas vivo na Copa Verde: Nacional vence e avança

Manaus - O Nacional entrou em campo hoje, pela Copa Verde, com uma missão: Manter o amazonas vivo na competição, após as eliminações de Manaus Futebol Clube (FC) para o Sobradinho (DF) e a do Fast para o Ypiranga (AP).

Após empatar em 1x1 no Acre contra a equipe do Humaitá, a equipe pisou na Arena da Amazônia Vivaldo Lima desde o primeiro minuto pensando na vitória, pois qualquer vitória simples daria a vaga aos amazonenses.

Mesmo sem jogar um bom futebol, a equipe amazonense foi superior ao longo da partida, mas nada que fizesse o duelo ser no mínimo competitivo, o que irritou a torcida que acompanhou o duelo.

O primeiro tempo foi tão abaixo do esperado que os torcedores vaiaram jogadores e o treinador Aderbal Lana de forma tão efusiva que, no calor da emoção, Lana chegou a mostrar o dedo do meio para as arquibancadas.

Segundo tempo

O treinador percebeu os erros da equipe e a colocou de forma mais ofensiva no campo. A mudança surtiu efeito desde o começo do segundo tempo, com o time logo sendo recompensado.

Após boa jogada de Ronan e assistência de Marco Aurélio, que havia perdido boa chance minutos antes, o jogador Paulinho abriu o placar para o Leão.

Já no final da partida, aos 49 minutos, Ronan deixou o seu após belo lançamento de Marcelinho, em que deixou o zagueiro na saudade e completou para o gol, dando números finais à partida

A polêmica do jogo ficou por conta a agressão sofrida pelo jogado do nacional | Autor: Divulgação/Aclea

Polêmica

Durante a partida, uma agressão chegou a ser relatada. Após ataque do Nacional, o jogador do clube amazonense caiu na área. O juiz mandou o jogo seguir mas, revoltado, o zagueiro do clube agrediu o nacionalino sem bola, sendo novamente ignorado pelo árbitro.

Próxima fase

O Nacional agora volta as suas atenções para o estado do Pará. Mais precisamente, o Paysandu, que entra nas oitavas de final por conta do ranking da CBF. As partidas estão marcadas para os dias 7 e 14 de agosto.