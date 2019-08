Vídeo: com gol de pênalti, Manaus vence Jacuipense e vai para a final

Manaus - Não foi um duelo dos mais bonitos. A pressão de jogar por uma vaga na final da série D do Campeonato Brasileiro truncou o jogo, de maneira que ambos evitassem arriscar muitos ataques. Porém, com a vantagem de um jogador a mais, o Manaus Futebol Clube (FC) garantiu a vaga na final, ao vencer a Jacuipense (BA) por 1 x 0, em duelo realizado na tarde deste sábado (3), na Arena da Amazônia, na Zona Centro-Sul.

O time amazonense sofreu alguns sustos, como um chute de Dolem ou de Derlan, pelo lado do Manaus Futebol Clube (FC), mas nada que fosse o suficiente para abrir o placar do duelo.

A situação começou a melhorar aos 36 minutos quando Nilson levou cartão amarelo, após falta dura em Rossini. Aos 38, nova falta de Nilson em Rossini, culminou na expulsão do jogador.

Mesmo jogando com um a mais até o final do primeiro tempo, o Manaus não conseguiu abrir o placar, indo para o vestiário com o placar apontando em 0x0, resultado que levaria a decisão para os pênaltis.

Segundo tempo

O Manaus voltou ao campo disposto a vencer. Vitinho entrou no lugar de Vandinho e chegou mostrando serviço. Após cobrança de falta de Rossini, Vitinho apareceu livre na pequena área, chutando a bola para fora, desperdiçando chance incrível.

Com a entrada de Vitinho e a mudança de postura, o time começou uma blitz em busca do gol que abriria o placar.

E a tática deu resultado. Aos 19 minutos do segundo tempo, Rossini fez uma bela jogada pela ponta e cruzou, com a bola batendo no braço de Thiago Lima. O juiz não deixou passar, marcando a penalidade para o clube amazonense.

E com a penalidade marcada, muita reclamação em campo. Até que aos 21, Hamilton alinhou para a cobrança, fazendo 1 x 0 para o "Gavião do Norte", em batida que deslocou o goleiro da Jacuipense.

Aos 28 minutos, a torcida começou a fazer a festa pela classificação história, com gritos de "olé" sendo entoado aos quatro cantos da Arena da Amazônia.

Na frente no placar, o time apenas rodou a bola e envolveu o adversário, esperando o placar final, que apontou a vitória e a classificação inédita do clube, que tem apenas 6 anos de história.

Artilharia

Com o gol marcado, Hamilton se consolidou na briga pela artilharia da Série D, chegando a 8 gols marcados. Junto dele, Aldevan, do Brusque (SC) e Guilherme, do Ituano (SP).

Próximos duelos

Agora, o finalista Manaus FC espera o vencedor de Brusque (SC) e Ituano (SP), que se enfrentam no domingo (4), na casa do time de Santa Catarina.

Para o duelo, o time de São Paulo tem a vantagem de perder por até um gol de diferença, pois venceu o duelo de ida, em seu estádio, por 2x0, no último final de semana.

Público

Após os históricos 44.121 torcedores do duelo de Manaus FC e Caxias, a Arena da Amazônia voltou a receber público, com 15.586 torcedores, gerando uma renda de R$ 251.580 , em contraponto aos poucos mais de 500 do duelo pela copa Verde, contra o Sobradinho, que resultou na eliminação do clube.

A arena, por sua vez, teve sua capacidade para o duelo reduzida. Por conta de um show a ser realizado no local, a carga de ingressos foi reduzida por mais da metade, o que tornou por afastar o público da grande festa.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Patrícia de Paula / TV Em Tempo