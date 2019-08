Dupla brasileira salvm match point e conquista o bronze no Pan de Lima

No primeiro set, as brasileiras foram dominadas pelas chilenas e perderam por 6/2 | Foto: Washington Alves/COB

Uma vitória de virada, salvando match point e com polêmica envolvendo a arbitragem. Foi nesse clima, ao melhor estilo Fed Cup, que Carol Meligeni e Luisa Stefani conquistaram a medalha de bronze nos Jogos Pan-americanos Lima 2019. Na disputa desse sábado (3), a dupla brasileira derrotou as chilenas Guarachi/Seguel por 2 sets a 1 (2/6, 7/5 e 11/9).

“É uma explosão de sentimentos, porque viramos muito bem esse jogo. Em algumas horas, não jogamos bem, mas uma ajudou a outra”, disse Luisa, que completa 22 anos no próximo dia 9.

“Foi muito emocionante, um jogo bastante difícil. Começamos meio mal, depois nos entendemos melhor e terminamos da melhor forma. A medalha em si é um reconhecimento e um prêmio muito legal pelo trabalho que a gente faz”, complementou Carol, que fora derrotada mais cedo na semifinal de simples para a norte-americana Caroline Doleheide.

A partida deste sábado começou muito ruim para as brasileiras. No primeiro set, elas foram dominadas pelas chilenas e perderam por 6/2. No segundo, quando as coisas pareciam melhorar, a vantagem de 3 a 0 foi embora rapidamente e Guarachi/Seguel chegou a sacar para o jogo. Porém, Carol e Luisa buscaram o resultado e fecharam a segunda parcial.

Já no match tie-break, o duelo nas arquibancadas também monopolizou as atenções. No 7/7, um torcedor chileno gritou bola fora e induziu o árbitro a interromper o lance. Apesar das reclamações dos brasileiros, o juiz de cadeira não reiniciou o ponto, como manda a regra. A partir daí, a cada ponto, as torcidas festejavam e se provocavam. No fim, melhor para as brasileiras, que mantiveram a concentração e levaram a medalha de bronze.

Neste domingo, Carol volta à quadra para tentar sua segunda medalha de bronze no Pan. Às 13h (horário de Brasília), ela enfrenta a paraguaia Veronica Cepede Royg. Mais tarde, não antes das 18h, João Menezes briga pela medalha de ouro contra o chileno Tomás Barrios.