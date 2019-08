Vôlei masculino do Brasil disputa a medalha de bronze neste domingo

O jogo pelo bronze será às 20h (horário de Brasília) | Foto: Alexandre Loureiro/COB

A seleção brasileira masculina de vôlei vai disputar a medalha de bronze nos Jogos Pan-americanos de Lima. Neste sábado (3), a equipe comandada pelo técnico Marcelo Fronckowiak foi derrotada por Cuba, na semifinal, por 3 sets a 0, parciais de 16-25, 22-25 e 21-25, no Ginásio Desportivo Callao. Na disputa pelo terceiro lugar, o Brasil terá pela frente o perdedor do duelo entre Argentina e Chile, que jogariam na noite deste sábado. O jogo pelo bronze será neste domingo (dia 4), às 20h (de Brasília).

“Sabíamos que eles tinham um bloqueio muito bom e um potencial físico muito grande. Talvez tenhamos mudado um pouco no nosso estilo de jogo e isso tenha nos prejudicado. A partir do segundo set e no terceiro, conseguimos retomar nosso padrão, mas foi tarde demais”, afirmou o central Éder, capitão da equipe.

Para o técnico Marcelo Fronckowiak, os cubanos fizeram uma grande partida. “Enfrentamos a seleção principal de Cuba enquanto nós estamos com um grupo jovem por conta do Pré-Olímpico na mesma época do Pan. Eles foram superiores fisicamente e, no ataque, nos colocaram pressão desde o início do jogo. Cuba foi muito bem, mas nós ficamos abaixo do que podemos fazer”, disse o treinador.

O maior pontuador do Brasil na semifinal foi o ponteiro Kadu, com 12 acertos. O cubano Mergarejo foi o maior pontuador da partida, com 17.