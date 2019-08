Brasil faz dobradinha nos 10km da maratona aquática em Lima

Ana Marcela e Poliana Okimoto | Foto: Wander Roberto/COB

A maior vencedora da história das maratonas aquáticas adicionou uma medalha inédita ao currículo neste domingo (4). A baiana Ana Marcela Cunha conquistou o ouro da prova de 10km dos Jogos Pan-americanos de Lima com o tempo de 2:00:51.9 e trouxe uma medalha inédita para o Brasil. Poliana Okimoto havia sido prata nas duas últimas edições. O ouro dá uma motivação a mais para o próximo objetivo de Ana Marcela: uma medalha olímpica.

“Inédito tanto o ouro, quanto a dobradinha. É a primeira prova de 10k depois da classificação olímpica e a gente começa uma jornada até os Jogos Olímpicos de Tóquio, para a nossa prova que será no dia 05 de agosto de 2020, daqui um ano praticamente. Essa vitória foi muito importante pelo jeito que a gente nadou, o que conseguimos fazer, apenas 15 dias depois do Mundial. Eu estou muito feliz! Não tinha nenhuma medalha depois de três Jogos Pan-americanos e sair com uma de ouro é muito importante”, disse Ana Marcela.

O desempenho de Ana Marcela foi impressionante. Ainda mais vindo de um Mundial na Coreia do Sul. Ela ficou incríveis 31.3 segundos à frente da segunda colocada, a argentina Cecilia Biaglioli. E, para alegria dos brasileiros, a jovem Viviane Jungblut ficou com bronze com o tempo de 2:01:24.0 e definiu a dobradinha do Brasil no pódio.

“Estou bem feliz! Consegui cumprir meu objetivo de ganhar uma medalha. Não consegui classificar nem para maratona, nem para piscina em 2015. Olhando para trás, em quatro anos, vejo que evoluí bastante. O trabalho tem dado certo. Estar aqui representando o Brasil, representando todo o país, é muito gratificante”, disse Viviane.

“Eu fico muito feliz de poder ver a Vivi no pódio. Infelizmente, ela não se classificou para Tóquio nos 10km. E essa medalha vai ser muito importante para esse recomeço dela, para ela buscar essa classificação na piscina”, disse Ana Marcela, lembrando que a Viviane ainda nada as provas de 400m, 800m e 1500m livre.