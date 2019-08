Manaus FC pode garantir título da Série D na Arena da Amazônia dia 18

Manaus FC vai disputar o jogo de volta em casa | Foto: Janailton Falcão/Manaus FC

Manaus - O Gavião do Norte, Manaus Futebol Clube (Manaus FC), vai disputar o jogo decisivo da final da Série D em casa, diante de milhares de torcedores na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul da capital, no domingo (18). O feito foi decidido neste domingo (4), após o Brusque vencer o Ituano por 2x0 no jogo de volta de volta pela semifinal da competição.

Manaus FC e Brusque já estão garantidos na Série C do Campeonato Brasileiro de 2020, assim como os eliminados na semifinal Jacuipense e Ituano, que foram tirados da competição ontem e hoje, respectivamente.

Ontem, na Arena da Amazônia, diante de mais de 15 mil torcedores, o Manaus FC venceu o adversário (Jacuipense) por 1x0 com um gol de pênalti marcado por Hamilton aos 21 minutos do segundo tempo. No jogo de ida, no domingo passado, dia 28 de julho, ambos os times empataram em 1x1 em jogo realizado na Bahia.

Os jogos da final do campeonato estão marcados para ocorrer nos próximos domingos, dias 11/08, em Santa Catarina, e 18/08, em Manaus, respectivamente.

Trajetória do Manaus

Para ter a chance de disputar a final, o time amazonense sobreviveu a fase mata-mata ao conquistar cinco vitórias e dois empates. No jogo que garantiu a vaga para a semi, no dia 20 de julho em Manaus, o Manaus FC venceu o Caxias do Sul por 3 a 0 na Arena da Amazônia, diante de 44.121 torcedores.

Na ocasião, o público registrado na partida foi superior aos dos jogos da Copa do Mundo de 2016 sediados em Manaus. Este ano, em todas as divisões do Campeonato Brasileiro, apenas Flamengo, Ceará e São Paulo colocaram mais torcedores que o Manaus FC em um estádio.

Depois, no dia 28 de de julho, o time empatou com a Jacuipense em 1 a 1 na Bahia. O jogo de volta, ontem, na Arena da Amazônia, foi acompanhado por mais de 15 mil torcedores e o Gavião levou a melhor por 1 a 0.