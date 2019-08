Show na Arena pode levar final histórica do ManausFC para outro Estado

O presidente tentará manter o jogo em Manaus, com a liberação total da Arena da Amazônia | Foto: Janailton Falcão

Manaus - Foram anos e anos esperando por esse momento. Afinal, desde 1999, com o acesso do São Raimundo, o Amazonas não comemorava um acesso de divisão. Depois de tanto roer o osso, o Amazonas enfim teria o filet mignon, com a final da divisão contra o Brusque (SC) em casa. O jogo, previsto para acontecer na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, pode ser transferido para outro Estado da federação.

O sonho de ver os amazonenses lotando o estádio para a decisão pode estar com os dias contados. Ao menos, o de lotar a Arena para apoiar o time rumo ao título, no próximo dia 18. O motivo? Um possível conflito de eventos que, até o momento, estão marcados para a mesma data na Arena.

A festa “Intense Colors” está divulgando nas redes sociais a realização de um show para o mesmo dia da final contra o Brusque, no dia 18, o que pode prejudicar a capacidade do estádio, ou até mesmo a realização da partida no local.

Segundo o presidente de honra do do clube, Luís Mitoso, vender o jogo para outro estado não está descartado, caso não seja realizado na arena. “Se a Arena da Amazônia não puder ser usada para o futebol, nessa decisão em especial, o jeito será vender o jogo para um outro Estado, que comporte a nossa demanda", disse ele.

Presidente de honra do clube, Luis Mitoso, afirmou que Manaus FC não jogará na Colina e cogita vender o jogo | Foto: Divulgação

Ainda de acordo com ele, apesar de Manaus contar com outros estádios, ele não crê que os 10 mil de capacidade da Colina suportem a necessidade. "Não serei maluco de realizar uma final deste tamanho na Colina. Seria um irresponsável se realizasse tal ato", finalizou ele.

No segundo jogo pela semifinal da competição, em que o Manaus FC venceu a Jacupiense na Arena da Amazônia por 1x0, apenas 20 mil ingressos foram colocados à venda porque em parte do gramado, atrás de um dos gols, já estava montada a estrutura do palco para o show "Garota VIP", previsto para acontecer no próximo sábado (10). Na ocasião, pouco mais de 15 mil torcedores assistiram à partida.

A organização da festa

Procurada pelo Portal EM TEMPO, por meio do número de celular divulgado pela organização da “Intense Colors” atendeu a primeira ligação, mas ao ouvir a demanda, desligou. As outras tentativas de entrevista não não foram atendidas.

Data para a realização da Intense Colors está prevista para o mesmo dia da final da competição | Foto: Reprodução

Secretaria de Esporte

Procurada ainda na noite de domingo (4), a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) afirmou que não existe a possibilidade de ambos os eventos serem realizados de forma simultânea no dia 18.

Além disso, afirmaram que a prioridade é do futebol, pois jogos dificilmente são remarcados. Sobre o outro evento, a secretaria informou que de início não poder afirmar se será remarcada uma nova data para a “Intense Colors”.

Edição: Isac Sharlon