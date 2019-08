Raio X da Copa Verde: Nacional encara o Paysandu na Colina, em Manaus

Duelo será realizado na Colina, durante a partida de ida. | Foto: Desirée Souza

Manaus - Amazonas e Pará novamente se enfrentaram pela Copa Verde. Dessa vez, o torneio colocou Nacional Futebol Clube (FC) e Paysandu (PA) para se enfrentarem em duelo válido pelas oitavas de final da competição, em jogos a serem realizados nos dias 7 e 20 de agosto. No jogo em Manaus, os times se enfrentam no estádio da Colina, no bairro São Raimundo, Zona Oeste.

O último jogo entre as equipes ocorreu em 2015, também pela Copa Verde. Na ocasião, os paraenses eliminaram o Nacional, com o empate em 1x1, em confronto realizado na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, bairro Flores, Zona Centro-Sul, após vencerem por 4x1 o duelo em casa.

O Nacional

Clube se mostra unido para o confronto, crendo na classificação | Foto: Divulgação

Para chegar a essa fase, o time amazonense eliminou a equipe acreana do Humaíta. No primeiro duelo, a equipe amazonense empatou em 1x1 o jogo na casa do adversário. Em Manaus, a equipe venceu o jogo por 2x0, com gols de Paulo e Ronan, encaminhando a classificação para as oitavas.

Para o duelo decisivo, a equipe nacionalina intensificou os treinamentos, pensando na partida contra os paraenses. Com isso, o plantel realiza dois treinos por dia, durante a manhã e pela tarde, todos liderados pelo treinador, Aderbal Lana.

O time tentará a classificação para as quartas de final da Copa Verde | Foto: Divulgação

Um dos artilheiros do time no ano, Ronan tem esperança para o duelo. "A expectativa é enorme. Graças a Deus avançamos e agora é manter o foco para fazermos um grande jogo. Esperamos o apoio da torcida, da melhor maneira possível. Todo jogador sonha em jogar para um estádio lotado. Sabemos da capacidade do adversário e precisamos de foco total", disse o atacante.

O goleiro do clube, Andre Regly, espera uma boa partida da equipe, apesar da mudança de estilo dos adversários. "Estamos trabalhando forte, principalmente pela qualidade do adversário. Será um estilo de jogo totalmente diferente do Humaitá, conosco esperando a realização de um grande jogo. Esperamos o apoio da torcida, pois os torcedores amazonenses comparecem quando os clubes precisam, com isso, esperamos um bom público para o duelo", finalizou ele.

Para o goleiro Andre Regly, a torcida será fundamental para a classificação | Foto: Divulgação

Paysandu

Os paraenses sempre tiveram a supremacia no Norte do estado. Dono de uma torcida apaixonada, os azuis chegaram a figurar a Série B do Campeonato Brasileiro nos últimos anos. Atualmente, o clube joga a Série C do Campeonato Brasileiro, após cair de divisão em 2018.

Time paraense não vem bem na Série C, buscando a recuperação contra o Nacional | Foto: Divulgação

E atualmente a situação não é das melhores. Durante a campanha atual da Série C, o clube não vence a mais de um mês. A última vitória ocorreu contra a Tombense (MG), no dia 4 de julho, em jogo que os paraenses venceram por 1x0, com gol de Reynaldo.

Após essa vitória, foram 4 empates em 4 jogos, contra Juventude (RS), Volta Redonda (RJ), Boa Esporte (MG) e São José (RS), deixando o clube na sexta colocação do grupo no Campeonato Brasileiro da Série C.

Os paraenses ainda não estrearam na Copa Verde, por conta do time estar bem rankeado na Confederação Brasileira de Futebol (CBF), o que lhe rendeu a entrada direto nas oitavas de final da competição.

O time fará a estreia na Copa Verde, por ser bem rankeado na CBF | Foto: Divulgação

Como decide o segundo jogo em casa, o Paysandu espera um bom resultado fora de casa, na Arena da Amazônia, para encaminhar a classificação para a próxima fase.

Próximos duelos

Quem avançar, já tem seus possíveis adversários. O rival da próxima fase sairá do duelo entre Bragantino, do Pará, e Santos, do Amapá, com datas ainda a serem definidas pela organização do campeonato.