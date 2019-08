Entenda como Manaus FC e Brusque (SC) chegaram à final da Série D

Clubes fazem final inédita a partir do próximo final de semana | Foto: Reprodução

Manaus - Estão definidas as finais do Campeonato Brasileiro da Série D. Após a classificação do Brusque contra o Ituano, nos pênaltis, nesse domingo (4), o Manaus Futebol Clube conheceu o seu rival para as finais da Série D.

A Série D terá um campeão inédito, pois ambos os times não possuem o título. Até por isso, a final ganha contornos ainda mais dramáticos, com a possibilidade dos clubes conquistarem um título nacional.

Os times fizeram o fator casa valer nessa fase eliminatória da Série D, não perdendo nenhum dos jogos disputados em seus domínios. Com isso, o jogo na casa do Brusque, que será o primeiro da decisão, precisará de atenção dobrada por parte do Manaus Futebol Clube.

Manaus FC

Na primeira fase da competição, a equipe do Gavião do Norte flechou a liderança, vencendo 4 dos 6 jogos e empatando os outros dois, fechando com 14 pontos no grupo com Real Ariquemes (RO), Galvez (AC) e Santos (AP).

Para a segunda fase do torneio, a equipe encarou novamente o Real Ariquemes, no duelo em que os amazonenses venceram os dois jogos. Em Rondônia, vitória por 2x1. No duelo em casa, o Manaus FC venceu por 4x1, encaminhando a classificação.

Rossini foi um dos líderes do time na campanha, fazendo gols decisivos | Foto: Janailton Falcão

Durante as oitavas de final, duelo contra o São Raimundo, do Pará. No jogo de ida, os paraenses assustaram vencendo por 1x0. Na partida de volta, os manauaras devolveram o placar, o que levou o jogo para os pênaltis. Nas penalidades, 4x3 e a vaga para o Manaus.

Pelas quartas de final do torneio, outro difícil duelo. Dessa vez, contra os gaúchos do Caxias. No duelo do Rio Grande do Sul, vitória do time da casa por 1x0 e muita provocação aos amazonenses. Na partida de volta, uma acachapante vitória de 3x0 do Manaus, que garantiu a classificação e o acesso.

Clube comemorando a vaga inédita para a final, após bela campanha | Foto: Janailton Falcão

Pelas semifinais, um time baiano pelo caminho. Dessa vez, o time da Jacuipense foi o rival do Manaus Futebol Clube. Na partida de ida, realizada na Bahia, empate em 1x1, onde o Manaus chegou a perder um pênalti. Jogando em casa, o Manaus fez valer a torcida e venceu por 1x0, garantindo a vaga inédita.

O Brusque

O adversário do Manaus Futebol Clube (FC) foi fundado em 1987 e tem como seu título mais importante o estadual de 1992, vencendo o Avaí na decisão do Catarinense. Além disso, o clube também venceu a Recopa Sul-Brasileira em 2008, quando derrotou o Atlético Sorocaba (SP) por 1x0 na decisão.

Clube venceu todos os jogos em casa, chegando a final motivado | Foto: Divulgação

Durante a primeira fase da competição a equipe encarou Boa Vista (RJ), Gaúcho (RS) e o Foz do Iguaçu (PR). Nessa etapa, a equipe obteve 5 vitórias e uma derrota para o Boa Vista, fechando na liderança do grupo, com 15 pontos

Na segunda fase, a equipe enfrentou o Hercílio Luiz, também de Santa Catarina, onde avançou na competição após empate em 0x0 na casa do adversário e vitória de 2x0 em casa, garantindo a classificação para a próxima fase.

Nas oitavas de final, novamente o Boa Vista, rival da primeira fase. Após empate em 1x1 na casa dos cariocas, o Brusque goleou por 3x0 no jogo em casa, avançando para as quartas de final.

Pelas quartas da competição, os catarinenses tiveram pela frente a equipe baiana da Juazeirense. No primeiro jogo, um susto aos finalistas, com a vitória da Juazeirense por 1x0, jogando na Bahia. No duelo em Santa Catarina, o time mostrou a força em casa e venceu por 4x0, encaminhando a classificação e o acesso.

Brusque virou contra o Ituano para garantir a classificação a final | Foto: Divulgação

Pelas semifinais, a equipe pegou o tradicional time paulista do Ituano. No duelo realizado em São Paulo, os donos da casa venceram por 2x0, abrindo boa vantagem. No jogo do último domingo (4), os catarinenses devolveram o placar do jogo de ida, vencendo por 4x3 nos pênaltis e garantindo vaga na final inédita.