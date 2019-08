Vídeo: Manaus FC vive um bom momento, mas faltam camisas para venda

As buscas por camisas afetaram os torcedores, que viram os estoques acabarem | Foto: Divulgação

Manaus - O sucesso veio de forma meteórica. Com isso, o clube do Manaus Futebol Clube (FC) precisou correr antes de começar a andar, o que trouxe alguns problemas, ainda que pequenos. Um deles foi a alta procura por camisas do clube em um curto espaço de tempo, sem que o fornecedor acompanhasse a demanda.

Com isso, os estoques de camisas oficiais do clube se esgotaram e o clube não consegue suprir a necessidade. Em especial, a loja revendedora de produtos oficiais do clube no estado: a Boutique do Torcedor, na Zona Sul de Manaus.

Ao Portal Em Tempo, a loja confirmou que a demanda não vem sendo suprida por parte da empresa. "Aqui na loja oficial, de fato, estamos sofrendo com a falta de estoque de camisas do time, mas o próprio clube também está realizando vendas - e tem bastante - suprindo nossa necessidade", informou um funcionário da loja.

As camisas de jogo saem a R$ 110 no cartão de crédito ou débito, mas no pagamento à vista o preço cai para R$ 100. As de passeio saem a R$ 85. Para ajudar os clubes, a loja destina 15% das vendas aos times, além de vender também ingressos para os jogos em casa. Aos interessados morando fora do Estado do Amazonas, há opção de envio via Correios - desde que o comprador pague o frete. O local também realiza entregas, com uma taxa adicional.

De acordo com a gerencia da loja, o bom momento do clube aumentou as vendas no local. "Houve uma alta procura. Como dependemos do fabricante para repor nossos estoques, sofremos um pouco", informou a gerente do estabelecimento.

A torcida

Para o torcedor Lucas Rafael, apesar do preço "salgado" das camisas, é necessário não apoiar a pirataria, que vem sendo feita. "Olha, eu entendo que a camisa oficial é cara. Mas, tem outras camisas mais baratas - sendo oferecidas pelo clube. Sei que todos querem o modelo de jogo, mas eu sou contra esse mercado pirata", criticou.

Lucas comenta, ainda, que para o clube se manter é preciso o apoio da torcida. "Pode parecer mesquinho e egoísta, mas não se mantém um clube sem a venda de produtos oficiais, claro dentro de um valor considerado justo. O Manaus não foge muito do valor padrão e mantém o nome do time em evidência", finalizou Marinho.

Assista à reportagem da TV Em Tempo:

Assista a reportagem | Autor: Gabriela Moreno/ TV Em Tempo