CBF mantém jogo da final para a Arena da Amazônia no dia 18/8

Partida de volta está marcada para a Arena | Foto: Janailton Falcão/Manaus FC

Manaus - Mesmo diante do impasse gerado desde o último domingo (4), após o Manaus FC ganhar a oportunidade de disputar o jogo de volta, em casa, pela final da Série D do Campeonato Brasileiro, no próximo dia 18 - mesma data prevista para show no Poduim - a Confederação Brasileira de Futebol (CBF) seguiu o calendário e confirmou, nesta segunda (5) Manaus e Brusque (SC) para a Arena da Amazônia, às 17h (horário Brasília).

O jogo de ida ocorre no próximo domingo (11), no Estádio Augusto Bauer, na cidade Brusque, em Santa Catarina, às 16h (horário Brasília).

Hoje, o presidente de honra do Manaus FC, Luis Mitoso, afirmou, com exclusividade ao Portal Em Tempo , que se a arena não for cedida para o jogo do Manaus em casa, terá que vender a partida para outro Estado, pois não será "louco" de colocar uma decisão na Colina, estádio na Zona Oeste da capital amazonense.

A reportagem procurou a organização da “Intense Colors”, evento previsto para ocorrer no dia 18 no Podium da Arena, mas todas as ligações telefônicas foram recusadas, assim que os organizadores tiveram conhecimento que se tratava de uma entrevista sobre a polêmica.

A Sejel diz que a prioridade é para o futebol, mas não informou se a festa será adiada.