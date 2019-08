Inscrições para “Pátio Run” encerram com uma semana de antecedência

A corrida será disputada em quatro categorias: público geral 5 km e 10 km, deficiente visual, cadeirante e equipe | Foto: Divulgação

Manaus - Reconhecida pelos atletas como uma das principais corridas de rua de Manaus, a 5ª edição da Pátio Run que acontece neste domingo (11) é sucesso de público. Com uma semana de antecedência da data prevista, 3 mil corredores confirmaram a participação no evento.

A largada será às 7h no Pátio Gourmet que será inaugurado nesta quinta-feira (08), na avenida Via Láctea, Morada do Sol. A entrega dos kits será nesta sexta-feira (09) e sábado (10), das 14h às 21h. O kit contém número de peito, camiseta, squeeze, viseira e mochila. Todos os participantes receberão medalhas.

A corrida será disputada em quatro categorias: público geral 5 km e 10 km, deficiente visual, cadeirante e equipe. Os vencedores até o quinto lugar da categoria geral, 5 km e 10 km, receberão troféu e premiação em dinheiro, nos valores de R$ 1.000, R$ 800, R$ 500, R$ 300, R$ 200, respectivamente. Nas categorias deficiente visual e cadeirante, a premiação será para os três primeiros lugares, os valores de R$1.000, R$ 800 e R$ 500.

Mais informações sobre o regulamento podem ser encontradas no site do Ticket Agora ( www.ticketagora.com.br).

*Com informações da Assessoria