Final da Série D confirmada para a Arena Vivaldo Lima no dia 18

Manaus - Após o Manaus Futebol Clube garantir vaga na final da Série D pelo Campeonato Brasileiro, a Secretaria de Estado de Juventude Esportes e Lazer (Sejel) transferiu um evento Festival Intense Colors, que aconteceria no dia 18 de agosto, mesmo dia da final, do Pódium da Arena Vivaldo Lima para o Kartódromo de Manaus.

A final da série D será disputada em dois jogos, o primeiro em Santa Catarina, no dia 11 de agosto, às 15h (Hora de Manaus) e o segundo o dia 18, às 17h, em Manaus.

“O jogo é histórico para o nosso futebol e o organizador do Intense Colors entendeu a importância desse jogo. Temos duas semanas para preparar uma grande festa, como foram os dois últimos jogos do Manaus em casa”, disse Caio André de Oliveira, secretário da Sejel.



A definição do dia e horário do jogo foi divulgado pela Confederação Brasileira de Futebol, após contato com o clube. Após o São Raimundo, em 1999, o Manaus é o segundo time amazonense a chegar a uma final de campeonato brasileiros série D. O outro foi o América, em 2010.

Nesse período, o Amazonas não tinha estádios habilitados para jogos de finais de acordo com as regras estabelecidas pela Confederação Brasileira de Futebol, que exigia a capacidade de 10 mil lugares e por isso o jogo foi realizado em Santarém (PA).

“Muita gente critica a construção da Arena da Amazônia, mas todos nós do futebol somos gratos por ela existir. Assim podemos jogar em casa perto de nossa torcida”, enfatizou Caio.

O Manaus Futebol Clube ainda não divulgou os locais de vendas de ingressos e nem os valores. Com o recorde de público registrado no jogo do dia 20 de julho, contra o Caxias, com 44.121 torcedores no estádio, a expectativa é que o público, motivado pela decisão histórica de um Campeonato Brasileiro em Manaus, seja superior a 40 mil torcedores mais uma vez.

“Estamos aguardando o momento correto para divulgarmos tudo sobre o jogo. Além da estrutura, temos a preocupação de informar a população sobre tudo e vamos utilizar todos os canais possíveis”, concluiu Caio.

*Com informações da assessoria