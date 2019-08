Jogo entre Nacional e Paysandu pela Copa Verde será na Colina

O Nacional é o único representante do Amazonas nesta fase da competição | Foto: Desirée Souza

Manaus - Com a montagem de um palco na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, a utilização do espaço para futebol, por parte do Nacional Futebol Clube, se tornou inviável esta semana. Com isso, o estádio da Colina, no bairro do São Raimundo, Zona Oeste da cidade, se tornou o refúgio do clube para o jogo de quarta-feira (7) contra o Paysandu, às 20h.

Para o duelo, a diretoria do Nacional montou uma promoção especial para os torcedores. Aqueles que adquirirem os ingressos de forma antecipada, na sede do clube, na Rua São Luiz, 230, bairro Adrianópolis, Zona Centro-Sul de Manaus, conseguirão obter o ingresso por R$20.

Porém, a promoção dos ingressos é válida apenas até às 16h de quarta-feira (07), dia do jogo. Após esse horário, os bilhetes custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). Crianças de até 12 anos não pagam ingressos e estudantes e idosos pagam meia entrada, desde que comprovem o direito.

Por meio de nota, a Secretaria de Estado de Juventude, Esporte e Lazer (Sejel) informou que houve uma reunião a pedido do Nacional, para que o jogo ocorre na Arena. Na ocasião, ficou definido que o duelo será no Estádio Ismael Benigno, pois a estrutura montada para o show é muito grande para ser desmontada e remontada posteriormente.