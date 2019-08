Desconhecido: Amazonense lutou, surpreendeu e ganhou contrato

Walber em ação pela BKFC | Foto: Divulgação

Manaus - Walber Barros é como mais um dos milhares de amazonenses, que sonham em viver do esporte. Após anos de treinamento e dedicação, o manauense conseguiu a recompensa por todo o esforço: um contrato com a Bare Knuckle Fighting Championship (BKFC).

Em sua última luta, um resultado no mínimo controverso. Duelando contra o ex-UFC (Ultimate Fighting Championship) Joe Riggs, o amazonense ficou com um gosto amargo. Após achar que havia vencido a luta, foi surpreendido com os juízes decretando empate técnico. "Deram empate, um roubo ao meu ver, pois não sei de onde tiraram esse empate. Apesar de tudo, vamos pra próxima", destacou Barros.

Alias, a próxima já está bem perto. De acordo com o o lutador, em setembro deste ano ele espera subir aos ringues novamente. "Teremos um evento em 21 de setembro e eu espero estar nele. A organização está em busca de um adversário para mim, para que possamos assinar o contrato. Creio eu que o adversário ideal seria o Chris Leben, ex UFC", comentou o lutador.

O início

Convidado para um duelo, o amazonense mostrou bom desempenho e foi contratado | Foto: Divulgação

A entrada no evento se deu de forma curiosa, conforme explica o lutador. "Um ex-aluno foi o responsável pelo contato, pois me apresentou ao manager do evento, onde eu pedi uma luta e fui atendido", relatou Barros.

Segundo o amazonense, o bom desempenho no evento lhe garantiu a continuidade. "A participação foi mais do que esperavam de um lutador desconhecido. Achavam que eu apenas sabia jiu-jitsu, o que me colocou como o 'azarão da luta'. Ao subir no ringue, mostrei meu trabalho e me destaquei e saí vencedor, ao meu ver. Mas, os juízes me garfaram e deram empate", argumentou Walber.

Preparação

Barros busca a melhor preparação para as lutas junto com seu treinador e manager, Ronny Markes | Foto: Divulgação

O foco de um atleta é a chave para o sucesso, com isso, uma boa preparação se torna indispensável. "Minha preparação para as lutas começa na minha academia, terminando o camping de lutas em Las Vegas, junto com Ronny Markes, meu parceiro de treino e também meu manager", finalizou ele.

O atleta terminou comentando sobre a crescente que o evento vem passando. "Em nossa última edição, vendemos mais de 200 mil pay-per-view, ultrapassando lutas do UFC, maior torneio do mundo, com a expectativa para o próximo duelo sendo de nova quebra de recorde, comigo fazendo de tudo para participar dele", finalizou.