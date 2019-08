Às vésperas de viagem para 'decisão', Manaus FC intensifica treinos

Clube está em final histórica, após campanha inesquecível na Série D | Foto: Lucas Silva

Manaus - A medida que o primeiro jogo da decisão da inédita final da Série D entre Manaus Futebol Clube (Manaus FC) e Brusque (SC) se aproxima, os treinamentos do time amazonense se intensificam, visando a melhor preparação dos atletas.

Pensando nisso, o clube divulgou, por meio da assessoria, a rotina de treinos que será adotada pelos atletas até o primeiro jogo da decisão, que será realizado, domingo, no estádio Augusto Bauer, a partir das 15h, horário de Manaus.

De acordo com a assessoria, os atletas terão treinos nos dias terça-feira (6), quarta (7) e quinta (8), com início às 16h, no estádio Carlos Zamith, situado na avenida Cosme Ferreira, bairro Aleixo, Zona Centro-Sul de Manaus.

Mistérios

Os atletas intensificaram a rotina de treinamento | Foto: Lucas Silva

Até o momento, a assessoria do clube não confirma o dia da ida do clube para Santa Catarina. Porém, especula-se que os atletas embarquem na próxima quinta-feira (8), pela parte da noite, por conta do clube não ter divulgado treinamento para os dias posteriores.

Além disso, o Manaus Futebol Clube ainda estuda o valor do ingresso da final, após cobrar R$20 nas quartas de final, contra o Caxias, e nas Semifinais, contra a Juazeirense. Com a chegada à final, os torcedores imaginam que os ingressos sofram alteração no valor.