Após acesso, 'paredão' Jonathan confirma gratidão ao Manaus FC

Jhonatan comentou sobre seus 5 anos de Manaus FC, além dos planos para o futuro | Foto: Lucas Silva

Manaus - O goleiro Jonathan já passou por altos e baixos no Manaus Futebol Clube (Manaus FC). Atuou no tricampeonato Amazonense, viveu a eliminação do time na Série D de 2018 e quase se despediu do elenco, mas garantiu a renovação contratual e passou a ser idolatrado por torcedores amazonenses.

O atleta foi cria da base do Nacional Futebol Clube, e participou da conquista do amazonense em 2012, além de ter conquistado a Série B da mesma competição, uma vez pelo time Operário e outra pelo São Raimundo da Colina. Agora, o atleta conta que vive o melhor momento da carreira profissional.

Tudo foi abençoado com o acesso do Manaus FC para o Campeonato Brasileiro da Série C de 2020. Após toda essa gangorra vivida pelo goleiro no clube, ele abriu o coração em entrevista exclusiva ao Portal EM TEMPO e falou sobre tudo: a história no clube, o sentimento de ser o goleiro do acesso, da quase saída polêmica e até se fica para a Série C. O resultado você confere abaixo:

A trajetória

O goleiro é atual tricampeão amazonense pelo Manaus | Foto: Emanuel Mendes Siqueira/Manaus

O goleiro chegou ao clube em 2014, um ano após a fundação do time. “Estou aqui, praticamente, desde a criação, pois cheguei em 2014, sendo uma sensação indescritível tudo o que estamos vivendo. Fiquei fora apenas no ano de 2016, quando o amazonense foi realizado no segundo semestre. Depois disso, fui abençoado com o tricampeonato amazonense, em 2017, 18 e 19”, contou o jogador.

Para Jonathan, o fato de ser amazonense aumenta ainda mais o sentimento por tudo que vem sendo feito no clube. “Por fazer parte do elenco e por ser da terra, é incrível estar ajudando o futebol amazonense a se reerguer, na medida do possível, assim, é um privilégio imenso estar nesse momento tão bom do clube”, relatou.

A "quase saída"

Após quase deixar o Manaus FC, o goleiro falou sobre a escolha pela permanência no clube | Foto: Lucas Silva

Na ocasião, Jonathan aceitou proposta do Juventus (RS), onde disputaria a Série B do Campeonato Catarinense. Na época, o goleiro alegou que a visibilidade lá seria maior. Pouco depois, em conversa com a diretoria ele optou por ficar no time amazonense e mostra que não se arrepende da decisão.

“Eu não conhecia a realidade do clube de Santa Catarina, e tinha uma imaginação diferente do que de fato ocorreu lá. Tive companheiros que foram para lá, e as promessas que foram feitas não ocorreram”, explicou o jogador.

Após a permanência, o atleta sofreu o baque da eliminação da Série D de 2018. “Esperava que o acesso viesse ainda ano passado, o que infelizmente não ocorreu. Nesse ano, com muito trabalho e a benção de Deus, conseguimos o resultado e hoje comemoramos esse acesso”, comentou.

Reconhecimento

Trabalho e mais trabalho. Dessa forma, Jonathan define todo o apoio que recebe dos torcedores amazonenses. “É muito gratificante ter o reconhecimento, seja pelos torcedores do Manaus e de todo o Amazonas, que reconhecem meu trabalho, pois sempre busquei melhorar e fui recompensando com esse acesso e com o reconhecimento da torcida”, enfatizou.

Permanência para a Série C

Com contrato em vigor, o atleta acredita que permanecerá no clube, mas não garante por quanto tempo. “Até então, tenho contrato. Assinei até o final de 2020, com a minha prioridade sendo permanecer e cumpri-lo . Mas, não posso dar 100% de certeza, pois o futuro a Deus pertence. Houve alguns contatos de clubes, mas nenhum oficial”, explicou Jonathan.

Arqueiro tem contrato até o final de 2020, pretendendo ficar para a Série C com o Manaus | Foto: Eraldo Lopes

O atleta comenta, ainda, sobre o que espera para o ano de 2020, com o bom momento do clube. "Tenho certeza que se não aparecer nada benéfico para mim e o clube, estarei aqui, firme e forte, para subirmos para a Série B, pois temos total capacidade”, finalizou o arqueiro.