Pratas no atletismo são os destaques do Brasil no Pan

Os melhores resultados da delegação brasileira vieram do atletismo | Foto: Divulgação

No 14º dia de disputas dos Jogos Pan-Americanos , os melhores resultados da delegação brasileira vieram do atletismo, com as pratas de Altobeli Santos da Silva, na prova de 5.000 metros, e de Andressa de Morais, no lançamento de disco.

Na prova de 5.000 metros, Altobeli da Silva fez uma corrida muito boa para ficar com a segunda colocação. Após passar a maior parte da prova no pelotão intermediário, o brasileiro deu um sprint nos metros finais e completou com o tempo de 13min54s42, apenas um décimo mais rápido do terceiro colocado, o chileno Carlos Martin. O vencedor foi o mexicano Daniel Fernando Martinez.

Já Andressa de Morais viu a conquista do ouro muito de perto ao conseguir lançar o disco a 65m98 de distância, batendo o recorde sul-americano da prova. Mas na última rodada de lançamentos a cubana Yaimé Pérez Téllez alcançou 66m58 e ficou com o ouro, além de bater o recorde pan-americano. Andressa teve uma última chance de ultrapassar a marca da cubana, mas queimou o lançamento.

A outra brasileira na prova, Fernanda Borges, terminou em terceiro ao lançar o disco a 62m23.

Finais no atletismo

No decorrer da tarde desta terça (6), os brasileiros foram muito bem em provas de velocidade do atletismo, alcançando diversas finais marcadas para amanhã.

Na prova masculina dos 100 metros rasos, dois brasileiros fizeram os melhores tempos das classificatórias. Rodrigo Pereira do Nascimento foi o melhor no geral com o tempo de 10s27, e Paulo André ficou em primeiro em sua bateria após largar muito bem para ficar com o tempo de 10s29.