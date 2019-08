Manaus FC terá festa de 'despedida' com torcedores nesta quarta (7)

Clube ainda não tem data para o embarque definida, com o jogo sendo no próximo domingo (11) | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC





Manaus - O Manaus Futebol Clube (Manaus FC) está contando as horas para o duelo decisivo contra o Brusque (SC), rival da grande final do Campeonato Brasileiro da Série D este ano. Mas, antes de embarcarem para o jogo em Santa Catarina, o clube amazonense divulgou, nesta quarta-feira (7), uma programação especial para os torcedores.

Pensando em retribuir o carinho que o time vem recebendo, a diretoria lançou uma ação promocional entre torcedores e jogadores, a ser realizada na noite desta quarta, a partir das 19h30, na praça de eventos da expansão do Amazonas Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Flyer do evento, divulgado pelo clube nas suas redes sociais | Foto: Divulgação

Na ação, os jogadores do inédito acesso terão um momento de encontro com torcedores, durante a 2ª edição do Amazonas Beer Festival. O evento será uma despedida antes do embarque para o duelo válido pelo primeiro jogo da final histórica, que deve ocorrer no domingo (11), em Santa Catarina.

Mistérios

Até o início da tarde de hoje, a assessoria do clube não confirma o dia da ida do clube para Santa Catarina. Porém, especula-se que os atletas embarquem na próxima quinta-feira (8), durante à noite, por conta do clube não ter divulgado treinamento para os dias posteriores.

Além disso, o Manaus FC ainda estuda o valor do ingresso da final, após cobrar R$20 nas quartas de final, contra o Caxias, e nas Semifinais, contra a Juazeirense. Com a chegada à final, os torcedores imaginam que os ingressos sofram alteração no valor.