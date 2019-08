Vídeo: Amazonas entre os 3 melhores na luta esportiva e olímpica

Assista à entrevista na íntegra | Foto: Mayson Dantas

Manaus - Na manhã desta quarta-feira (7), o esporte foi destaque no programa "Conversa Franca", apresentado pela jornalista Tatiane Sobreira, na WEB TV Em Tempo.

O lutador e presidente da Federação Amazonense de Luta Esportiva e Olímpica (Falle), Waldeci Silva, foi o entrevistado especial. Na ocasião, ele destacou a atuação no esporte amazonense e as dificuldades encontradas por alteras da região na luta olímpica no Amazonas.

Durante nove anos, Waldeci Silva atuou como atleta no esporte do estado e hoje conta com 18 anos na profissão. O técnico da equipe amazonense contou que o esporte foi a válvula de escape contra a ociosidade na juventude, e que conheceu a luta por meio de um amigo na escola. Na família, ele conta que uma das grandes incentivadoras para o caminho no esporte foi a mãe.

O atleta é medalhista renomado do Estado e falou sobre as dificuldades do esporte no início da carreira, entre elas a que teve de provar que a luta olímpica é uma modalidade que pode trazer bons resultados para o Amazonas.

Sobre os patrocínios, Waldeci comenta que recebe alguns e que isso ajuda ainda mais para que haja vitória e medalhas nos eventos de competições esportivas.

De acordo com a Federação Amazonense de Luta-livre esportiva e Luta Olímpica (FALLE), a delegação do Amazonas está entre as melhores do Brasil. Em 2016, foi consagrada como a melhor equipe brasileira na categoria sênior e cadete masculino, terceira melhor no sênior e cadete feminino, além de outros títulos em competições nacionais e internacionais.



"O amazonense quando sai daqui para competir, leva dois corações. Um coração para competir e o outro pela dificuldade, ele amarra tudo e vai à luta, vai para cima e traz bons resultados para o nosso Amazonas."

Amazonense de Beach Wrestling

O evento de Beach Wrestling, ou luta de praia, terá a segunda edição no dia 24 de agosto na Praia do Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste de Manaus, com início às 16h. O esporte está em ascensão no Amazonas e foi bem recebido na sua primeira edição no ano de 2018.

A competição terá três categorias distintas do masculino e feminino, entre elas as categorias "cadete", com atletas de 15 a 17 anos, "sênior" a partir de 18 anos e "máster" para adultos acima de 35 anos.

As inscrições estão abertas até o dia 22 de agosto e o evento conta com a premiação em dinheiro. Para mais informações, a organização disponibiliza o telefone: (92) 98412-5069.

“Quando você investe em esporte, investe em saúde, educação e segurança. Eu fico com a sensação de dever cumprido, quando vejo os atletas conquistando espaço no Amazonas”, destacou Waldeci.

