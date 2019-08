Manaus FC aumenta valor do ingresso para final na Arena da Amazônia

A final na Arena ocorrerá no dia 18 | Foto: Desirée Souza

Manaus - Em contato com o Portal EM TEMPO, o presidente de honra do Manaus Futebol Clube (Manaus FC), Luís Mitoso, afirmou que o valor dos ingressos para a partida de volta, a ser realizada na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul de Manaus, no dia 18, será R$ 30 (meia). No entanto, a abertura da venda dos ingressos e os pontos de compra ainda não foram divulgados pelo clube.

Após manter os jogos entre Caxias (RS) e contra a Jacuipense (BA) ao preço de R$ 20, o clube aumentou o valor, buscando aumentar a renda e já pensando no Campeonato Brasileiro da Série C de 2020. No jogo em casa, o Brusque colocou os ingressos à venda nos valores de R$ 30 a R$ 80, no estádio para capacidade de 5 mil torcedores. Já na Arena da Amazônia, a capacidade é para mais de 44 mil torcedores.

Despedida

O Manaus Futebol Clube (Manaus FC) está contando as horas para o duelo decisivo contra o Brusque (SC), rival da grande final do Campeonato Brasileiro da Série D este ano. Mas, antes de embarcarem para o jogo em Santa Catarina, o clube amazonense divulgou, nesta quarta-feira (7), uma programação especial para os torcedores.

A diretoria lançou uma ação promocional entre torcedores e jogadores, a ser realizada na noite desta quarta, a partir das 19h30, na praça de eventos da expansão do Amazonas Shopping, localizado na avenida Djalma Batista, bairro Parque Dez de Novembro, Zona Centro-Sul de Manaus.

Na ação, os jogadores do inédito acesso terão um momento de encontro com torcedores, durante a 2ª edição do Amazonas Beer Festival. O evento será uma despedida antes do embarque para o duelo válido pelo primeiro jogo da final histórica, que deve ocorrer no domingo (11), em Santa Catarina.