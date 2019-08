Atenção torcedor! Loja anuncia nova remessa de camisas do Manaus FC

No última dia 5 de agosto, a Loja Boutique do Torcedor afirmou ao Em Tempo que o estoque estava zerado | Foto: Reprodução

Manaus - O bom momento vivido pelo Manaus Futebol Clube (Manaus FC) pegou os fornecedores de surpresa. Com a alta procura pelo uniforme do time por parte dos torcedores, a loja oficial do clube, a Boutique do Torcedor, vem tentando suprir a demanda necessitada. Por isso, a empresa anunciou uma nova remessa para esta semana.

No último dia 5 de agosto, a equipe do Portal EM TEMPO entrou em contato com a loja, após ter conhecimento de que torcedores, utilizaram as redes sociais para expressarem que, estavam inconformados com a falta de camisas nesse momento histórico do clube.

Procurada, a Boutique do Torcedor disse que, de fato, vem sofrendo com a falta do produto em estoque. “Aqui na loja oficial estamos sofrendo com a falta de estoque de camisas do time, mas o próprio clube também está realizando vendas - e tem bastante - suprindo nossa necessidade", informou um funcionário da loja.

Porém, de acordo com eles, em breve a demanda estará sendo suprida. “A partir de sexta-feira (9), receberemos uma nova remessa de camisas para que possamos atender aos torcedores amazonenses”, explicou a gerencia.

