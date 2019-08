Nacional e Paysandu: qualquer erro pode ser fatal na Copa Verde

Os ingressos para o duelo custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia) | Foto: Divulgação/Nacional Futebol Clube

Manaus - O Leão da Vila Municipal tem mais um desafio na Copa Verde, desta vez, o Naça enfrenta o Paysandu Sport Club, pelas oitavas de final da competição. A partida será realizada nesta quarta-feira (7), às 20h, no estádio Ismael Benigno, a Colina. Os ingressos para o duelo custam R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia). O jogo da volta, será dia 20, em Belém-PA.

O atacante do Naça, Marco Aurélio, destaca que a equipe azulina tem consciência que deve evitar qualquer tipo de erro no confronto com o time paraense, ressalta o respeito pelo Papão, e garante que o segredo está em obedecer ao técnico Aderbal Lana.

“É um jogo de bastante importância para nós. Pegamos uma equipe de alto nível do futebol brasileiro. Temos que usar a inteligência e sermos espertos. Nessas horas não dá para errar, qualquer erro pode ser fatal e não queremos isso, em hipótese alguma. Se a gente colocar em prática o que professor, Aderbal Lana, pede vamos sair com a vitória”, afirma.

Marco Aurélio é peça importante no grupo do Naça. Sempre participa diretamente das jogadas de perigo. Ele revela que jogar em casa ajuda bastante e aproveita para pedir o apoio da torcida nacionalina.

“Jogar é casa colabora, pois, não precisa se desgastar com viagens e, ainda contamos com apoio da torcida, que é essencial para nos ajudar. Estamos contando com a massa azulina para mais esse desafio, eles influenciam muito em um jogo. O Naça tem seguidores fieis que nunca abandonam o clube e isso é o que esperamos hoje”, completou.

Leão x Papão

As duas equipes tiram suspiros dos torcedores quando se enfrentam, a rivalidade Amazonas x Pará está sempre viva e, assim, mais uma vez, poderemos presenciar mais um grande duelo dentro das quatro linhas.

As duas equipes já se enfrentaram 24 vezes em partidas oficiais, nove vitórias para o Paysandu, quatro do Naça e 11 empates. O último encontro foi em 2015, pela mesma competição, Copa Verde, mas nas quartas de final.