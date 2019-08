Não deu: Nacional perde em casa por 1x0 para o Paysandu

Manaus - O leão bem que tentou, mas não deu. Jogando contra os reservas e estreantes do time do Paysandu (PA), que vem focado no Campeonato Brasileiro da Série C, onde briga pelo acesso.

O leão entrou assustado em campo, tendo criado poucas chances ao longo do primeiro tempo, muito por conta da formação pouco inspirada criada por Aderbal Lana, que apostava em contra-ataques.

Tamanha foi a dificuldade encontrada pelo Nacional que, mesmo com reservas, os paraenses foram melhores na primeira etapa, com André Regly salvando os amazonenses em duas chances claras de gol.

Segundo tempo

Apesar de Lana ter mexido para colocar o time à frente, o Paysandu começou melhor, não demorando a abrir o placar na Colina.

Aos 11 minutos, Léo Baiano fez bela jogada na grande área e contou com uma leve contribuição de André Regly para abrir o placar para os visitantes.

Atrás no placar, o Nacional se jogou ao ataque, criando boas oportunidades mas sem conseguir empatar a partida, com o Paysandu apostando nos contra-ataques.

Próximo jogo

Agora, o Nacional viaja ao Pará, onde joga na curuzu dia 20 de agosto, com o Nacional tendo que vencer por 2 gols ou mais para garantir a classificação para a próxima fase.

Quem avançar prepara as malas para enfrentar o vencedor de Santos (AP) e Bragantino (PA), válido pelas quartas de final da Copa Verde.