Torcida do Brusque forma fila por ingressos para jogo contra Manaus FC

Ninguém quer ficar de fora da decisão | Foto: Divulgação

O primeiro dia de vendas de ingresso para a final da Série D entre Brusque e Manaus foi intenso. Boa parte da carga de entradas disponível para a partida já foi vendida e a expectativa é de que os bilhetes se esgotem até o dia da partida, domingo (11).

Ninguém quer ficar de fora da decisão. Por isso, os torcedores formaram filas para garantirem seu lugar em um dos jogos mais importantes da história do clube. Os jovens Alan Maicon dos Santos, de 16 anos, e Mikael de Jesus, de 15, já asseguraram a entrada na final. Alan diz que o momento é histórico e que acredita que a partida será complicada, porém confia na capacidade da equipe. "O time é bem forte dentro de casa e a torcida ajuda bastante, sendo o 12º jogador. Venho acompanhando desde o primeiro jogo e é um momento histórico, nosso Bruscão só nos dá orgulho", entusiasma-se.

Outro torcedor que encarou a fila foi Jânio Johanson Junior, de 26 anos, sempre atrás do gol, na geral, ele mostrou confiança nos comandados de Waguinho Dias. "Eu acredito que o Brusque tem tudo para ganhar. A torcida dá uma embalada boa, coloca bastante pressão no goleiro adversário. Os outros times que vêm jogar aqui não têm essa torcida tão próxima, tão em cima do gramado. Se fizermos um bom resultado aqui, lá eles não viram", atesta.

O diretor financeiro do Brusque, Rogério Lana, alerta que os ingressos estão acabando e o torcedor deve buscar adquirir o passaporte o quanto antes. "Nesse momento, não temos mais ingressos meia-coberta, nem meia-cadeira. Nossa previsão é que até sexta-feira (9), a gente só tenha para vender a geral. Aconselho àqueles que ainda não compraram o ingresso a não esperar e comprar antecipadamente, porque muito provavelmente no dia do jogo os ingressos estejam esgotados", recomenda.

As entradas para o jogo entre Brusque e Manaus no estádio Augusto Bauer são vendidos de R$ 30 para arquibancada descoberta/geral, R$50 para a arquibancada coberta e R$ 80 para a cadeira. Bilhetes de meia-entrada só serão vendidos com a presença de documento que comprove o benefício. Ao adquirir o ingresso, o torcedor receberá uma pulseira que deverá ser obrigatoriamente apresentada junto ao bilhete para entrada no estádio.

*Com informações da assessoria