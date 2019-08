Raio-X da final entre Manaus FC e Brusque pela Série D do Brasileirão

Clubes se enfrentam nesse domingo (11), pela partida de ida da final da Série D | Foto: Lucas Silva e Divulgação

Manaus - Manaus Futebol Clube e Brusque (SC) já estão nos preparativos para a final da Série D, que tem início no próximo domingo (11). Mas, existe um favoritismo por parte de algum clube? Quem fez a melhor campanha? Confira o raio-X feito pelo Portal EM TEMPO sobre os finalistas.

Ambos os clubes estão invictos jogando em casa, o que faz com que o Manaus FC tenha atenção redobrada para o primeiro duelo, realizado na casa do Brusque, no estádio Augusto Bauer, para que possa voltar para o jogo em casa com boas condições de ser campeão.

Manaus FC

O clube chegou a final após vencer, em casa, Jacuipense (BA), Caxias (RS), São Raimundo (PA), Real Ariquemes (RO) - duas vezes -, Santos (AP), Galvez (AC), chegando para a decisão com 100% de aproveitamento nos jogos em casa.

Jogando fora de casa, o desempenho não foi tão forte assim. Apesar de uma boa campanha, empatou com a Jacuipense na Bahia, perdeu para o Caxias (RS) por 1x0, foi derrotado por 1x0 para o São Raimundo, do Pará, venceu o Real Arquimes por 2x1, empatou com o Galvez e Real Ariquemes e venceu o Santos, do Amapá.

Ao todo, o clube amazonense obteve nove vitórias, três empates e duas derrotas na campanha pela Série D do Brasileirão.

Brusque (SC)

Para chegar à final, os catarinenses também fizeram valer o fator casa. O Brusque venceu o Ituano (SP), a Juazeirense (BA), a equipe carioca do Boa Vista por duas vezes, os catarinenses do Hercílio Luiz e a equipe do Foz do Iguaçu (PR).

Fora de casa, o time sulista também teve bom desempenho, mesmo com alguns tropeços. Venceu as equipes de Foz do Iguaçu (PR), Gaúcho (RS), perdeu para o Boa Vista (RJ), empatou com o Hercílio Luiz (SC) e Boa Vista (RJ) - já pelo mata-mata. Perdeu para a Juazeirense (BA) e Ituano (SP), antes de chegar à final.

Durante a competição, a equipe teve nove vitórias, dois empates e três derrotas, tendo desempenho inferior ao Manaus Futebol Clube.

A final

A bola rola a partir das 15h (horário de Manaus), no estádio Augusto Bauer, no próximo domingo (11), com a partida de volta sendo realizada no dia 18 de agosto, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, no bairro Flores, Zona Centro-Sul, também às 15h, de acordo com a assessoria do clube.

Como os duelos da Série D não têm o gol fora como critério de desempate, qualquer resultado igual dos placares na soma dos dois jogos leva a decisão para os pênaltis.