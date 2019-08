Amazonense 8 vezes campeão brasileiro sonha disputar Olimpíadas

São oito títulos de Brasileiro e 10 estaduais. Agora, Kenedy sonha com as Olimpíadas | Foto: Divulgação

Manaus - Kenedy Anderson Moares Pedrosa é mais um dos amazonenses que, por meio do esporte, sonham em dar uma vida melhor para a família. Aos 25 anos, o filho de uma doméstica e um pedreiro, criado na comunidade Perpétuo Socorro, na Zona Norte de Manaus, descobriu a paixão pela luta greco-romana ainda na rua de casa.

“Eu via crianças treinando na rua de casa, o que me chamou atenção. O professor da época me convidou para ir treinar na academia, e depois me recomendou a Vila Olímpica. Lá, eu treinava e só voltava para casa nos finais de semana porque eu não tinha dinheiro para voltar para casa todos os dias”, lembra Pedrosa.

A preparação

O atleta ressalta que grande parte da escolha pela modalidade foi pelo bom desempenho que possui. “Treinando foi que eu descobri meu talento na greco-romana. Me dediquei em competições e aos 18 anos sai de casa em busca da realização dos meus sonhos e de uma vida melhor para minha família”, conta Kenedy.

A vida do atleta se divide entre Manaus e o Rio de Janeiro (RJ). Além de lutador, ele também atua na base das Forças Armadas do RJ. Atualmente, integra a equipe de atletas da Seleção Brasileira, desde 2014, e participa de competições nacionais e internacionais - obtendo vários títulos.

Participação do atleta durante o Campeonato Brasileiro de Wrestling | Foto: Divulgação

Após ficar em 2º lugar no Pan-americano de 2014, na categoria até 67 kg, o atleta novamente disputou uma vaga, mas ficou de fora da competição este ano, em Lima, no Peru. “Para ir ao Pan precisávamos fazer uma seletiva melhor de três entre os atletas. Lutei e perdi a primeira luta, vencendo a segunda e perdendo a terceira, com meu rival ficando com a vaga de representante do Brasil”, relatou Pedrosa.

Mesmo com inúmeros títulos na categoria até 67 kg, Kenedy acredita que poderia ter um desempenho ainda melhor. “Já fui várias vezes campeão brasileiro na minha categoria, campeão estadual e campeão mundial. Todos os custos dessas viagens e equipamentos foram arcados por mim, mas preciso de um apoio empresarial para chegar mais longe”, contou o lutador.

Os títulos

São 30 títulos de renome do circuito de lutas. Agora, ele sonha em adicionar as Olimpíadas no cartel | Foto: Divulgação

Foram oito títulos de campeão brasileiro na categoria até 67kg, uma vez vice-campeão brasileiro, dez vezes campeão estadual, duas vezes campeão pan-americano, três títulos da Copa CBW, cinco vezes campeão da liga de Wrestling, duas vezes campeão universitário, além de duas participações no mundial de Luta Greco-Romana.

Para este segundo semestre de 2019, Kenedy confirmou participação nos Jogos Militares, que acontecerão em outubro, na China. Em novembro, fará um intercâmbio de aperfeiçoamento no esporte, em Cuba, e em dezembro participará de uma seletiva para Olimpíadas 2020, em Tóquio, no Japão, onde tem grandes chances de conquistar uma das vagas para o mundial.

Sobre as Olimpíadas, o atleta segue focado para uma realização pessoal. “Após tantos títulos, ir às Olimpíadas no Japão segue sendo meu grande sonho. Além disso, quero conquistar o mundo e ajudar sempre a minha família, com o melhor que puder”, finalizou.