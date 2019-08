Saiba onde comprar ingressos para o jogo do Manaus FC na Arena

São 14 pontos de vendas, com os ingressos sendo comercializados a partir de segunda-feira (12) | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC

Manaus - Em busca de um inédito título brasileiro para o Amazonas, o Manaus FC disputa sua última partida na temporada no domingo (18), às 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, diante do Brusque-SC. O confronto entre o Gavião do Norte e o Quadricolor vai definir o campeão brasileiro da Série D.

Os ingressos para a partida estarão disponíveis a partir de segunda-feira (12), ao preço de R$ 30 (meia), em 14 pontos físicos espalhados pela cidade. Os bilhetes já podem ser adquiridos por meio do site . As entradas não são numeradas. Idosos pagam meia e crianças até 12 anos entram gratuitamente. Confira os locais de venda (sujeito a alterações):

Os Barés: Manauara Shopping;

Boutique do Torcedor: avenida Carvalho Leal, nº 1092, Cachoeirinha;

Estádio Ismael Benigno (Colina): avenida Presidente Dutra, nº 183, São Raimundo;

Arena Amadeu Teixeira: rua Loris Cordovil, Flores;

Hiper Sport DB Japiim: av. Rodrigo Otávio, 3810 – Japiim;

Hiper Sport DB Ponta Negra: av. Cel. Teixeira, 7687 – loja 30 – Nova Esperança;

Hiper Sport DB Paraíba: av. Jornalista Humberto Calderaro Filho, 1128 – loja 3;

Hiper Sport Parque Dez: rua do Comércio, 3 – Parque Dez;

Hiper Sport Carrefour Flores: av. Djalma Batista, 276 – box 8 – Flores;

Hiper Sport Sumaúma Park Shopping: av. Noel Nutels, 1762 – Cidade Nova;

Hiper Sport Plaza Shopping: av. Djalma Batista, 2100 – loja 22 – Chapada;

Hiper Sport Uai Shopping São José: av. Cosme Ferreira, 4605 – São José Operário;

Digo’s Sport: avenida Rodrigo Otávio, nº 1407, Crespo;

X Cases: Shopping Ponta Negra.

No dia do jogo, os ingressos serão vendidos apenas nas bilheterias da Arena da Amazônia.

Vendedores Ambulantes

Os interessados em utilizar os bares da Arena da Amazônia Vivaldo Lima deverão entrar em contato com Fabinho (99135-7429) ou comparecer na administração do estádio.

Camarotes

Os interessados em adquirir camarotes para a partida deverão entrar em contato com Talles (99118-5790).

*Com informações da assessoria de imprensa