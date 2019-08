Amazonenses terão o frio como rival em partida de ida da Série D

Duelo é válido pela final do Campeonato Brasileiro da Série D | Foto: Desirée Souza

Manaus - Manaus Futebol Clube (FC) e Brusque (SC) entrarão em campo pela partida de ida das finais da Série D, e o time amazonense precisa jogar contra um componente já conhecido pelo Manaus, mas que joga a favor do Brusque: o frio do Sul, que, de acordo com sites especializados em temperatura, estará em torno de 20º C.



A temperatura estimada lembra um cenário já enfrentado pelo time amazonense, na partida de ida contra o Caxias do Sul, ainda pelas quartas de final, quando o clube jogou enfrentando 3ºC, algo pouco vivenciado pelo clube do Norte, tendo em vistas as temperaturas da região, na Amazônia brasileira. O time manauara terá no frio um forte rival para vencer o time do Brusque

O confronto

Na partida de ida, que acontece no domingo, na estádio Augusto Bauer, o time amazonense enfrenta o time de Santa Catarina do Brusque pela grande final do Série D do Campeonato Brasileiro, que terá um campeão inédito.