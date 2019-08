Delegação do Manaus FC se prepara para viagem histórica

Manaus - O Manaus embarca na madrugada de sexta feira (9), às 4h45m rumo ao início do fim da melhor campanha do time no Campeonato Brasileiro. Quando as comissárias disserem “portas em automático”, o Manaus só voltará a pisar em solo já em Santa Catarina, terra do rival da final da Série D, o Brusque (SC).



Na primeira partida da final, a missão do Manaus é permanecer vivo para o duelo de volta pois, assim como os amazonenses, o time do Brusque ainda não perdeu em casa, fazendo do estádio Augusto Bauer o seu décimo segundo jogador.



De acordo com a assessoria de imprensa do clube amazonense, a programação de treinamentos do clube no Sul do país ainda não foi definida, restando pouco mais de 60 horas para a primeira partida da decisão.



Temperatura



O time amazonense precisa jogar contra um componente já conhecido pelo Manaus FC, mas que joga a favor do Brusque: o frio do Sul, que, de acordo com sites especializados em temperatura, estará em torno de 20º C.



A temperatura estimada lembra um cenário já enfrentado pelo time amazonense, na partida de ida contra o Caxias do Sul, ainda pelas quartas de final, quando o clube jogou enfrentando 3ºC, algo pouco vivenciado pelo clube do Norte, tendo em vistas as temperaturas da Amazônia brasileira. O time manauara terá no frio um forte rival para vencer o time do Brusque, pelo primeiro jogo da final.

O confronto

Na partida de ida, que acontece no domingo (11), no estádio Augusto Bauer, o time amazonense enfrenta o time de Santa Catarina do Brusque pela grande final do Série D do Campeonato Brasileiro, que terá um campeão inédito.



A partida de volta ocorre no dia 18, a partir das 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, com o Manaus podendo levar o título em casa, para a festa de sua torcida.