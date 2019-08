Joia amazonense brilha nos gramados do Internacional, no RS

Após série de peneiras, amazonense se consolidou no Internacional (RS) | Foto: Divulgação

Quantos brasileiros não são apaixonados por futebol? Ou mesmo sonham em viver do mundo da bola? Ao mesmo tempo que muitos têm esse sonho, poucos são os que chegam a viver do esporte. Sabendo de toda essa batalha, o amazonense Andrew Nogueira Galvão, de apenas 10 anos, vem tentando a sorte.

Nessa luta pela consagração no mundo da bola, o pequeno atleta dá os primeiros passos rumo ao estrelato e vem encantando o treinador e colegas de clube no Internacional (RS).

“Manaus”, como Andrew ficou conhecido, começou a jogar futebol com dois anos, mas profissionalmente aos cinco, e chegou ao clube em novembro, após uma série de peneiras. “Fui a Porto Alegre em julho de 2018 e fiz um teste para integrar o futsal, onde fui aprovado. Em novembro, retornei a um segundo teste, para futebol de campo, onde novamente fui aprovado, com eles marcando minha apresentação em março de 2019, no Centro de Treinamento do clube”, explicou o jogador.

Elenco que o atleta faz parte | Foto: Divulgação

Além do Internacional (RS), Andrew também foi procurado por dois clubes cariocas. “Tive uma peneira em Manaus, no ano de 2018, que abriria vaga para o Flamengo, onde eu passei. Na época, deveria ter ido fazer uma semana de avaliação em março, porém tive que me apresentar no Internacional. Em seguida, tive do Fluminense, onde novamente fui aprovado, sendo monitorado pelo Fluminense desde então”, declarou ele.

O Internacional

Hoje, Galvão busca apenas pensar na carreira profissional como seu maior plano. “Se tornar um jogador profissional em um clube de alto nível como o Internacional”, comentou.

Para ele, o choque com a diferença que viveu assim que chegou ao Internacional foi o que mais lhe surpreendeu. “É muito diferente do que tinha em Manaus. No Sul, o jogo é mais pegado, um outro nível. Temos treino diariamente, com a base do time tendo treinamento puxados. Mas gostei desde o primeiro dia, pois estou evoluindo cada dia mais”, confidenciou Nogueira.

Dificuldades

Mas, nem tudo são flores. Principalmente por conta da idade do atleta. “Com 10 anos, ficar longe da minha mãe e dos meus irmãos é a maior dificuldade. Infelizmente, eles ainda não podem vir morar comigo, mas creio que não vai demorar para isso acontecer”, comentou.

Desafios

Em busca do sonho, o atleta precisa superar a saudade da família para se manter focado | Foto: Divulgação

Para o jogador, apesar da saudade da família, o resto é tirado de letra. “Sempre gostei de desafios. De fato, só o que me incomoda é a saudade, o resto eu consigo me virar. Estou conseguindo acompanhar o grupo de atletas e evoluindo cada dia mais”, concluiu.

O pai coruja

Alex Galvão Pereira foi quem acompanhou o filho no sonho. Para ele, tudo vale a pena quando a felicidade do filho está em jogo. “Hoje vivo em função dele. Tenho que levá-lo à escola, preparar a alimentação e levá-lo aos treinos, mas tudo é muito prazeroso para poder vê-lo fazer o que ama”, destacou.

Apesar de toda a doação do papai coruja, a saudade ainda é um enorme empecilho. “Ficar longe da nossa família é a maior dificuldade que temos, pois a saudade às vezes aperta demais”, argumentou Galvão.

Mesmo com o talento do filho, o pai se preocupa com a pressão que o atleta recebe | Foto: Divulgação

Apesar de o atleta ser bastante talentoso, o pai se preocupa muito mais com o futuro do filho como pessoa. “Ele só tem 10 anos, não temos medo de não dar certo. Tentamos fazer ele se divertir fazendo o que gosta, sem pressão. Ele tem um grande futuro pela frente, se continuar com foco”, explicou Pereira.

Mesmo que o atleta tenha enorme futuro, a família se preocupa na mesma proporção com a educação. “Ele estuda pela manhã, treina à tarde e, desde à época em Manaus, é um ótimo aluno. Nunca tivemos problemas com notas e no Internacional não está sendo diferente. Ele é um aluno aplicado, o clube cobra boletim e ele tem que estar com notas boas”, acrescentou o pai.