Karatê do Brasil estreia em Pan e quer manter tradição de medalhas

A seleção brasileira de karatê inicia sua participação nos Jogos Pan-americanos Lima 2019 nesta sexta-feira (9), com o objetivo de manter a tradição de conquistas de muitas medalhas para o Time Brasil.



Sob a liderança de uma tetracampeã pan-americana, a treinadora Lucélia de Carvalho, a equipe formada por 15 atletas afirma que agora não é hora de pensar apenas na vaga para Tóquio 2020. O objetivo de todos é chegar ao lugar mais alto do pódio e ajudar o Time Brasil no quadro de medalhas dos Jogos Pan-americanos.

O torneio em Lima até vale alguns pontos na corrida olímpica, mas não garante vaga direta parra seus vencedores. Por isso, é hora de mudar a chave e mirar no pódio. Os destaques do Brasil são Valéria Kumizaki, campeã em Toronto 2015; Douglas Brose, bicampeão mundial; Vinícius Figueira, prata no Mundial de 2018; entre outros.

“Estamos bem. Treinamos forte. Tivemos uma boa preparação no CT do Time Brasil. Está todo mundo preparado. Desde o ano passado, estamos fazendo nossa preparação visando não só o Pan-americano, mas os Jogos Olímpicos também. O Pan é uma das etapas importantes, embora não tenha classificação direta. Mas tendo isso ou não, todo mundo quer uma medalha de ouro”, declarou Valéria Kumizaki.

A equipe passou por um processo de treinamento controlado nos últimos meses. Desde o início do ano, os atletas se reuniram oito vezes para training camps no Centro de Treinamento Time Brasil, do COB, no Rio de Janeiro. Alí, aproveitaram toda a estrutura ao máximo, usando inclusive o Laboratório Olímpico, para exames e análises biomecânicas. Tudo para auxiliar na melhora da equipe, agora disputando uma modalidade olímpica.

Medalhista de ouro nos Jogos Pan-Americanos Toronto 2015, de prata no Rio 2007 e bronze em Guadalajara 2011, a paulista Valéria Kumizaki se mostrou empolgada com a oportunidade de realizar os testes no COB antes de iniciar a disputa pan-americana.

“A gente já realiza vários exames, mas nada comparado ao que fizemos no laboratório do COB. Com certeza vai nos ajudar muito”, declarou a atleta, que também foi vice-campeã mundial em 2016, medalhista de ouro nos Jogos Mundiais de Karatê de 2017 e porta-bandeira do Time Brasil nos Jogos Sul-americanos Cochabamba 2018.

A competição de karatê nos Jogos Lima 2019 é dividida em dois torneios distintos: kumitê (confronto entre dois atletas) e kata (simulação de golpes coreografados, individual e em grupo).

Confira os atletas da seleção brasileira em Lima:

KUMITE

Jéssica Linhares (kumite – até 50kg)

Valéria Kumizaki (kumite – até 55kg)

Érica Carla Santos (kumite – até 61kg)

Gabrielle Sepe (kumite – até 68kg)

Douglas Brose (kumite – até 60kg)

Vinicius Figueira (kumite – até 67kg)

Hernani Veríssimo (kumite – até 75kg)

KATA

Nicole Mota (kata individual)

Carolaini Zefino (kata equipe)

Izabel Vieira (kata equipe)

Sabrina Zefino (kata equipe)

Williames Souza (kata individual)

Guilherme Augusto da Silva (kata equipe)

Lucas Silva (kata equipe)

Victor Yonamine (kata equipe)

*Com informações Comitê Olímpico do Brasil