Atenção atletas! Saiba o prazo para retirar kits da 'Pátio Run'

Manaus- Os atletas inscritos na 5ª edição da corrida Pátio Run devem retirar seus kits nesta sexta-feira (9) e sábado (10), das 14h às 21h, na nova unidade do supermercado Pátio Gourmet, na avenida Via Láctea, conjunto Morada do Sol. A prova será realizada no domingo (11), com percursos de 5 km e 10 km.

A largada será às 7h também na nova unidade. A corrida, que é promovida pelo Pátio Gourmet tem o objetivo de chamar a atenção para a importância da atividade física, para a saúde e bem-estar da população.

Para receberem os kits, os corredores devem apresentar documento de identidade e recibo de inscrição original. O kit contém número de peito, camiseta, squeeze, viseira e mochila. Todos os participantes receberão medalhas.

A corrida será disputada em quatro categorias: público geral 5 km e 10 km, deficiente visual, cadeirante e equipe. Os vencedores até o quinto lugar da categoria geral, 5 km e 10 km, receberão troféu e premiação em dinheiro, nos valores de R$ 1.000, R$ 800, R$ 500, R$ 300, R$ 200, respectivamente. Nas categorias deficiente visual e cadeirante, a premiação será para os três primeiros lugares, os valores de R$1.000, R$ 800 e R$ 500.

*Com informações da assessoria