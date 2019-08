Melhor que Rock in Rio: ingressos da 'final' do Manaus estão acabando

O clube espera novo recorde de público, após os mais de 44.121 do jogo contra o Caxias (RS) | Foto: Josemar Antunes

Manaus - Em menos de 8 horas do início da venda de camarotes para o duelo de volta da final da final da Série D do Campeonato Brasileiro da Série D, entre Manaus Futebol Clube (FC) e Brusque (SC), na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, Zona Centro-Sul de Manaus, os setores estão esgotados.

De acordo com os responsáveis pela manutenção do estádio, a Arena da Amazônia tem 68 camarotes distribuídos ao longo do estádio, ficando entre os anéis superior e inferior.

A informação de que os camarotes se esgotaram foi divulgada pela assessoria do clube, por meio das redes sociais. Ainda segundo eles, cada camarote tinha o custo de R$2.000, o que gera uma renda acima dos R$100.000, 00

O confronto

Na partida de ida, que acontece no domingo (11), no estádio Augusto Bauer, o time amazonense enfrenta a equipe catarinense do Brusque pela grande final da Série D do Campeonato Brasileiro, que terá um campeão inédito.

A partida de volta ocorre no dia 18, a partir das 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, com o Manaus podendo garantir o título inédito.

Como os duelos da Série D não têm o gol fora como critério de desempate, qualquer resultado igual dos placares na soma dos dois jogos leva a decisão para os pênaltis.