Torcedores Amazonenses ‘invadem Santa Catarina’ atrás do Manaus FC

Os torcedores já estão em deslocamento para o duelo decisivo, pelo primeiro jogo da final da Série D | Foto: Reprodução

Manaus - Foram nove anos longe de uma final de campeonato nacional, desde que o América - AM chegou à decisão da série D de 2009. Com a histórica campanha do Manaus Futebol Clube (Manaus FC), o Estado voltou a ter um representante em uma decisão do Campeonato Brasileiro.

Com a história sendo mais uma vez protagonizada por um time do Amazonas, vários torcedores se mobilizaram para acompanhar o clube no jogo de ida, domingo (11), contra o Brusque, em Santa Catarina, sejam integrantes das torcidas organizadas do clube ou apenas aficionados do Manaus FC e do futebol amazonense.

Trio apaixonado

Leonardo Cortez, Lucas Donato e Lucas Rafael têm a amizade e o amor pelo Manaus FC em comum. Com essa junção, os amazonenses não podiam ficar fora dos dois jogos da final histórica. Os três embarcaram na madrugada dessa sexta-feira (9), com destino a Florianópolis (SC), onde ficarão até o dia da grande final.

Longe de casa, os torcedores fizeram a viagem movidos pelo amor ao futebol. "Obviamente, a possibilidade de um título histórico, que o Amazonas não possui, em conjunto com um interesse próprio que tivemos. Com o bom momento do clube, achamos ser o momento ideal para realizar essa viagem, podendo ver mais um belo episódio da história do futebol amazonense", explicou Lucas Rafael.

Para Donato e Cortez, apesar de o jogo ser fora de casa, existe a expectativa por um bom resultado. "A expectativa é a melhor possível. A vitória será complicada, por conta do forte aproveitamento deles em casa, mas podemos sonhar. Tabus são feitos para serem quebrados, e um empate já seria ótimo para o clube. Se vencermos, ficará perfeito para o segundo jogo, a partida de volta, em Manaus", concordam.

Trio de amigos embarcou na madrugada de sexta (10), rumo ao duelo histórico | Foto: Reprodução

Organizadas

Além dos amazonenses aficionados, as organizadas são de um papel fundamental ao clube. Pensando nisso, a organizada Gavirmãos estará presente com 20 representantes. Desde total, alguns embarcaram na madrugada de hoje e outros viajarão para o duelo decisivo no sábado (20), conforme explicou o torcedor William Hobson Nogueira Barros.

Ao longo do amazonense, outras loucuras também foram feitas pelo esquadrão. “Fretamos um ônibus sem grana nenhuma para irmos a Manacapuru, no interior do Amazonas, na esperança de conseguir o dinheiro lá no estádio, com afiliados, e por várias vezes pulamos muros, quando não tínhamos grana para o ingresso”, contou o torcedor.

Com o acesso para a Série C, os torcedores não podiam parar com as loucuras. “Por último, com o acesso, nosso membro fez a primeira tatuagem do Manaus FC - para cumprir uma promessa feita pelo acesso. Além disso, um outro integrante da torcida, no apagar das luzes da Arena da Amazônia, após o tão almejado acesso, também cumpriu a promessa e cruzou de joelhos o campo", conta William.

O custo

A organizada já embarcou para o duelo, buscando apoiar o time rumo ao título | Foto: Divulgação

De acordo com William, as passagens tiveram variações nos preços, a medida que iam sendo compradas. Segundo relatou, foram adquiridas com valores entre R$800 e R$1200, dependendo do momento que a compra era finalizada.

De acordo com o trio de amigos, para obter a hospedagem, eles recorreram a um aplicativo, o que tornou o gasto menos abusivo. Segundo eles, o custo ficou em torno de R$400 para os 4 dias acompanhando o clube.

O confronto

Na partida de ida, que acontece no domingo (11), no estádio Augusto Bauer, o time amazonense enfrenta a equipe catarinense pela final do Série D do Campeonato Brasileiro, que terá um campeão inédito este ano.

A partida de volta ocorre no dia 18, a partir das 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima. Como os duelos da Série D não têm o gol fora como critério de desempate, qualquer resultado igual dos placares na soma dos dois jogos leva a decisão para os pênaltis.