Zagueiro Spice: Não é o Manaus FC que jogará a final, e sim o Amazonas

Zagueiro é um dos líderes do elenco, sendo a referência de uma forte defesa | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Manaus Futebol Clube se prepara para a primeira final nacional desde a fundação (2013). Campeão das últimas três edições do Campeonato Amazonense, o clube agora joga contra o Brusque (SC) valendo o primeiro título de divisões nacionais da história de ambos os clubes.

Pensando nisso, a preparação dos jogadores segue a todo vapor. No meio da rotina de treinos e mais treinos, o zagueiro do Manaus FC, Thiago Spice, arranjou um momento para falar sobre os preparativos para o duelo.

Após colocar na Arena da Amazônia mais de 60 mil pessoas, somando os últimos dois jogos do Manaus em casa, contra as equipes Caxias do Sul (RS) e Jacuipense (BA), o zagueiro acredita em um novo recorde de público. "A torcida é nosso 12º jogador, assim como nos últimos dois jogos. Não é o Manaus que jogará essa final, e sim o Amazonas. Esperamos a Arena cheia para essa final em nossa casa", contou o jogador.

A zaga ideal

Para ele, o Manaus FC é quem ganha com bons nomes na zaga | Foto: Lucas Silva

Patrick Borges era o titular até se lesionar. Martony entrou bem e assumiu a vaga. Agora, ambos à disposição, uma boa briga se anuncia pela vaga. "Para mim, não interessa qual dos zagueiros que estará em campo, eu, Patrick ou Martony, pois é um trio de ótima qualidade, agregando ao clube. Cabe ao treinador escolher os dois", explicou o zagueiro.

O duelo de ida

Invicto em casa, o Brusque usa da força de seus domínios para chegar ao título. Para o zagueiro, é necessário cuidado. "Precisamos redobrar a atenção. O Brusque tem um excelente time, vindo invicto, assim como o Manaus em seus domínios. Por isso, precisaremos de atenção, assim como também eles precisarão, pois em uma final será difícil tanto para nós quanto para eles, pensando nos 180 minutos finalizou Spice.