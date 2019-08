Prefeitura entrega materiais esportivos para Projeto ‘Ring Boxe’

Foram entregues quatro aparadores de soco, seis coquilhas, quatro luvas de boxe, quatro luvas de boxe muay thay, seis protetores de cabeça, cinco sacos para boxe e oito protetores bucais. | Foto: Divulgação

Manaus - O projeto Ring Boxe, na zona Leste de Manaus, recebeu da prefeitura de Manaus 37 itens esportivos. A entrega aconteceu na sede da Secretaria Municipal de Juventude, Esporte e Lazer (Semjel), localizada na alameda Cosme Ferreira, Coroado, zona Leste.

O investimento na compra dos materiais foi feito por meio de emenda parlamentar do então vereador e agora senador, Plínio Valério. Foram entregues quatro aparadores de soco, seis coquilhas, quatro luvas de boxe, quatro luvas de boxe muay thay, seis protetores de cabeça, cinco sacos para boxe e oito protetores bucais.

O projeto “Ring Boxe” foi idealizado há 30 anos pelo professor e presidente da Federação Amazonense de Pugilismo, o ex-boxeador Pedro Nunes, que morreu no dia 3 de junho deste ano, aos 54 anos. “Onde quer que o Ring Boxe esteja, ele estará muito feliz porque esse é um material de uma emenda feita pelo então vereador e agora senador, Plínio Valério. Estamos muito felizes e contentes, e esses equipamentos esportivos irão nos ajudar muito”, disse a esposa de Pedro Nunes, Edina Marques.

O Projeto “Ring Boxe” continua em atividade e tem em Morramad Araújo sua principal estrela. O amazonense representará o Estado em uma competição na Alemanha, como conta Edina. “O projeto não morreu, continua vivo e forte. Vamos alcançar voos maiores e estamos contando com uma estrela e nosso maior nome é o Morramad. E se Deus nos permitir, vamos enviar muitos Morramads pelo mundo”, apostou.

O comprometimento e empenho dos voluntários, que agora dão continuidade ao legado do “Ring Boxe”, foi destacado pelo secretário municipal de Juventude, Esporte e Lazer, João Carlos. “Nós temos na pessoa do senador Plínio Valério, a sensibilidade com o projeto do senhor Pedro Nunes, falecido há dois meses. Ele não se encontra mais entre nós, mas o projeto, a ideia dele continua aqui, viva, ativa e acesa. Temos a alegria de fornecer esse material para que esse projeto continue em andamento e dê muitos frutos revelando novas estrelas do boxe, como aposta também o prefeito de Manaus, Arthur Virgílio Neto”, ressaltou.

Evento de 30 anos

Neste ano, o “Ring Boxe” completou 30 anos e para comemorar o feito, a direção do projeto social irá realizar um evento de boxe que contará com, aproximadamente, 15 lutas a serem realizadas no próximo dia 31, no Centro de Esporte e Lazer (CEL) Zezão, no São José, zona Leste.

