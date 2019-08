Handebol masculino agita Atlético Rio Negro Clube, neste domingo (11)

O campeonato conta com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel). | Foto: Divulgação

Manaus - Realizado pela Liga de Handebol do Amazonas (Liham), o Campeonato Amazonense de Handebol masculino retorna neste domingo (11), com a disputa no ginásio do Atlético Rio Negro Clube a partir de 10h, no bairro centro, zona centro-sul de Manaus, e tem entrada gratuita. O campeonato conta com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel).

“O estadual de handebol é muito importante para a base da modalidade. Neste domingo, após o JEAs e o JUBs, a competição retorna ao ritmo e será mais um grande momento do esporte amazonense”, comentou o titular da Sejel, Caio André de Oliveira.

Serão cinco jogos no duelo de oito equipes. O primeiro será entre A.A. Amazonas/CSP contra EET Danilo de Matos Areosa de Novo Airão, às 10h, seguido de EET Danilo de Matos Areosa de Novo Airão contra Raiz Handebol Clube, às 11h30.

À tarde, haverá Atlética Uninilton Lins contra H’adec Caapiranga, às 13h, seguido de Handebol Careiro da Várzea/Coronel Fiuza contra Rio Negro/São Lazaro/Hopeful, às 14h30, e finalizando com A.A. Amazonas/CSP contra Clube Pérola Negra de Itacoatiara, às 16h.

Para o presidente da Liham, Auricélio Andrade, é cada vez maior a participação de equipes do interior nesse e em outros campeonatos na capital. “É muito gratificante ver cada vez mais a participação de equipes do interior nos campeonatos, e em outras vezes levamos as competições para alguns municípios”, concluiu.

