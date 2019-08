Lesionado, lateral-direito do Manaus FC diz que jogará a final

O lateral sofreu com lesões na competição, mas se diz a disposição para a final | Foto: Lucas Silva

Manaus - O Manaus Futebol Clube teve no elenco reduzido um dos principais problemas para o acesso inédito na Série D. Por conta de lesões, o técnico Fajardo muitas vezes teve que quebrar a cabeça ou colocar jogadores sem condições ideais de jogo. O lateral-direito Igor foi um desses, que se sacrificaram pelo elenco e pela classificação.

No dia 6 de julho deste ano, o lateral estava em campo, contra o São Raimundo (PA), quando sofreu um pênalti - que abriu caminho para a classificação do Manaus - e acabou tendo uma luxação no ombro, que necessitaria de uma cirurgia.

Mas, a vontade de estar em campo para os duelos decisivos deu a Igor a força que ele precisava. "No início da lesão no ombro, até minha locomoção ficou comprometida, e eu achei que estaria acabada a minha temporada - inclusive com o médico me confirmando isso. Graças a Deus tive uma recuperação milagrosa para que pudesse lutar com meus companheiros", relatou o lateral.

Os jogos

O Manaus FC sofreu com jogos constantes, chegando a fazer três partidas em 15 dias. Para Igor, tudo isso influenciou na sequencia de lesões no grupo. "Vem sendo difícil seguir jogando toda essa sequência, por conta de nosso calendário com muito jogos, mas é seguir se superando e ignorando a dor pelo título histórico", explicou.

A final

O lateral cogitou realizar a cirurgia após o acesso, contra o Caxias (RS), mas a chance de jogar a final o fez adiar a operação. No último treino do clube, na quinta-feira (8), o atleta atuou diferente dos demais, o que levantou suspeitas. Questionado, ele garantiu estar à disposição da partida.

Igor fez um treino diferenciado, visando a melhor preparação para o duelo decisivo | Foto: Lucas Silva

"Senti um desconforto muscular, então optamos pela precaução por conta do histórico de lesões. Então, por isso o treino diferenciado do restante do grupo, mas consigo estar à disposição para as partidas da final", argumentou.

O confronto

Na partida de ida, que acontece no domingo (11), no estádio Augusto Bauer, o time amazonense enfrenta a equipe catarinense do Brusque pela grande final da Série D do Campeonato Brasileiro, que terá um campeão inédito.

A partida de volta ocorre no dia 18, a partir das 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, com o Manaus podendo garantir o título inédito.

Como os duelos da Série D não têm o gol fora como critério de desempate, qualquer resultado igual dos placares na soma dos dois jogos leva a decisão para os pênaltis.