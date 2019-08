Confira os 19 selecionados para a 'final' do Manaus FC em Brusque

Duelo ocorre no domingo (11), válido pelas finais da Série D | Foto: JanaÍlton Falcão/ Manaus FC

Manaus - O Manaus Futebol Clube embarcou, na madrugada de sexta (9), rumo a Brusque, em Santa Catarina (distante 4.290 quilômetros de Manaus), para a primeira partida da grande final do Campeonato Brasileiro da Série D, onde enfrentará o time local, a partir das 15h, no estádio Augusto Bauer, no próximo domingo (11).

Para a decisão, o Manaus Futebol Clube chegou com todos os atletas a disposição do treinador Wellington Fajardo. Após sofrer com lesões e jogadores punidos com cartões, o técnico tem seu Departamento Médico zerado e todos os seus atletas a disposição.

Os convocados

Para o gol, os goleiros Jonathan e Milton ficam a disposição. Nas laterais Lê Santos, Igor Carvalho, Vandinho e Negueba. Pela defesa Martony, Thiago Spice e Patrick Borges; fechando a linha defensiva, os volantes Derlan, Ezequiel e Panda.

Para a linha de frente, Fajardo terá a disposição os meias Evair, Diogo Dolem e Hamilton, artilheiro da Série D. No ataque Vitinho, Rossini, Sávio e Mateus Oliveira, que volta de suspensão por conta de uma expulsão.

Novidades

O atacante Matheus Oliveira, retorna de suspensão direto para a lista de convocados. O zagueiro Patrick Borges, que sofreu com lesões, é mais um que retorna ao grupo. Por fim, o volante Panda fecha os que não estavam no duelo contra a Jacuipense (BA) e que estarão no duelo decisivo.

Por outro lado, o goleiro Bruno Saul, o meia Márcio Passos e o atacante Charles foram os escolhidos para deixar o elenco e que estavam no duelo contra a Jacuipense.

O confronto

Na partida de ida, que acontece no domingo (11), no estádio Augusto Bauer, o time amazonense enfrenta o time de Santa Catarina do Brusque pela grande final do Série D do Campeonato Brasileiro, que terá um campeão inédito.

A partida de volta ocorre no dia 18, a partir das 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, com o Manaus podendo levar o título em casa, para a festa de sua torcida.