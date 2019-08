Veja as rodadas do futebol amazonense no fim de semana

| Foto:

Manaus- A bola rola no fim de semana no Amazonas. Para você não perder nenhum destaque veja a lista que a Sejel preparou:

Campeonato Amazonense Sub-09 - O Amazonense Sub-09 vai chegando ao fim e no sábado (03/08) serão realizadas as quartas de final Ouro e Prata. Os trabalhos começam pelas quartas da Ouro, às 8h, com Guerreirinhos x Holanda e Barcelona Brasil x Cruzeiro. Às 8h50, Inter Academy e Fast se enfrentam, juntamente com Santos e Tarumã. Já nas quartas da Prata, Real Manaus e Manaus entram em campo, às 940, assim como Nacional e Criarte. Todos os jogos irão ocorrer na Arena da Amazônia.

Campeonato Amazonense Sub-19 - Pelo Campeonato Amazonense Sub-19, Fast e Nacional duelariam pelo título da competição no próximo domingo (04/08), às 16h, no estádio Ismael Benigno (Colina), entretanto o presidente do Tribunal de Justiça Desportiva do Futebol do Amazonas, Dr. Edson Rosas Júnior, determinou a suspensão da competição. Como foram protocoladas quatro Notícias de Infração, informando a condição irregular de vários atletas participantes, o campeonato não irá prosseguir até que os esclarecimentos e demais trâmites sejam finalizados pelo TJD.

Brasileirão Feminino A1 - Pelo Brasileirão Série A1, o Iranduba irá encarar no próximo domingo (04/08), às 13h (horário local), o Sport – PE, fora de casa. O time amazonense permanece em 10º lugar na tabela, com 15 pontos, enquanto a equipe pernambucana amarga a lanterna da competição, sem nenhum ponto feito até o momento.

Campeonato Brasileiro de Futebol Série D - Pelo Brasileirão Série D, o Manaus arrancou um empate fora de casa, por 1 a 1 contra o Jacuipense - BA. Agora, o Gavião do Norte joga a partida de volta no próximo sábado (03/08), às 17h (horário de Manaus), na Arena da Amazônia, e o duelo vale vaga para a final da competição. Alô, torcedor amazonense! Não deixe de ir torcer pelo Manaus em mais esse desafio.

Copa Verde – Pela Copa Verde, na última quarta-feira (31/07), o Manaus venceu o Sobradinho – DF por 2 a 1, entretanto, no jogo de ida, o adversário venceu por 4 a 1 o Gavião do Norte, o que, pelo placar agregado, garantiu ao Sobradinho o direito de passar para as oitavas.

O mesmo ocorreu com o Fast, que perdeu o jogo de ida por 3 a 0, mas venceu a partida de volta na última quinta-feira (1º/08), por 2 a 1 contra o Ypiranga – AP. O resultado foi a classificação do time amapaense.

Mas calma, ainda resta um duelo para uma equipe amazonense tentar prosseguir para as oitavas de final da Copa Verde 2019. Nesta sexta-feira (02/08), às 20h (horário local), na Arena da Amazônia, é o Nacional entra em campo contra o Humaitá – AC, em busca de uma vaga nas oitavas da competição. No jogo de ida, as equipes empataram em 1 a 1. Vamos ficar na torcida pelo avanço do Leão da Vila Municipal na Copa Verde.