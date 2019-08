Em 24 horas, Manaus FC vendeu mais de 500 camisas comemorativas

A partida de volta ocorre no dia 18, a partir das 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima | Foto: Divulgação/Sejel

Manaus - Das 1.000 camisas especiais produzidas pelo Manaus Futebol Clube para a grande final da série D, mas de 500 já encontraram seus donos, em pouco mais de 24 horas desde que as vendas foram iniciadas, de acordo com a assessoria do clube.



As camisas personalizadas para a final da Série D, contra o Brusque (SC) contam com o patch personalizado para o duelo, sendo um prato cheio para os colecionadores.

As camisas tem o custo de R$130 no cartão e R$120 no dinheiro, um pouco acima da tradicional, que sai a R$110 no cartão e R$100 no dinheiro.

As ações de marketing do clube visam uma melhor saúde financeira ao time para a disputa da Série C em 2020

As ações de marketing do clube visam uma melhor saúde financeira ao time para a disputa da Série C em 2020, após conviver com problemas financeiros na atual edição da Série D.

Aos interessados em comprar, a Boutique do Torcedor fica localizado na avenida Carvalho Leal, número 1092, no bairro do São Francisco, Zona Sul da Capital.

O confronto

Na partida de ida, que acontece neste domingo (11), no estádio Augusto Bauer, o time amazonense enfrenta o time de Santa Catarina do Brusque pela grande final do Série D do Campeonato Brasileiro, que terá um campeão inédito.

A partida de volta ocorre no dia 18, a partir das 15h, na Arena da Amazônia Vivaldo Lima, com o Manaus podendo levar o título em casa, para a festa de sua torcida.