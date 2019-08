Amazonas classifica sete equipes no JUBs para a etapa em Salvador

O evento teve a participação de aproximadamente 800 atletas universitários de 28 instituições pública e privada da região Norte | Foto: Divulgação

Manaus - Encerrou no sábado (10/08), em Manaus, a Conferência Norte dos Jogos Universitários Brasileiros (JUBs) e o Amazonas mostrou toda a sua força ao classificar sete, das oito equipes participantes da competição. Ao todo foram quatro Ouros, uma Prata e dois Bronzes para os times da casa, nas modalidades futsal, basquete, handebol e vôlei, nos naipes masculino e feminino.



O evento contou com a participação de aproximadamente 800 atletas universitários de 28 instituições de ensino público e privado, dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Pará, Rondônia, Roraima, Tocantins e Maranhão.

"Temos talentos em todas as modalidades, e os times classificados para a fase nacional dos Jogos Universitários só vieram para confirmar isso. As equipes estão de parabéns e toda a organização do evento também. Foi uma grande festa do desporto universitário e o Amazonas só tem a ganhar com isso”, afirmou o secretário da Sejel, Caio André de Oliveira.

O evento, que é organizado pela Confederação Brasileira de Desporto Universitário (CBDU) e contou com o apoio da Secretaria de Estado de Juventude, Esportes e Lazer (Sejel) | Foto: Divulgação

Etapa nacional



O primeiro ouro do dia veio com a equipe de basquete feminino do Centro Universitário de Ensino Superior do Amazonas (Ciesa), que venceu o time da Universidade Federal do Pará (UFPA) por 56 a 48.

De acordo com a armadora da equipe bicampeã regional, Raíssa Farah, de 22 anos, o time repetiu o feito do ano passado, quando foi vencedor do Regional realizado em Belém, e agora já irá se preparar para a etapa nacional. “Sabemos que lá fora a disputa é bem mais acirrada e já vamos começar a nos preparar para este desafio. Nossa equipe é unida, tem força, determinação e sabemos que a vitória só depende de nós mesmas. Vamos nos esforçar ao máximo para representar bem o Amazonas na fase final e trazer mais uma conquista para o estado”, ressaltou.

Sucesso

Para Lilian Valente, vice-presidente Regional Norte da CBDU e presidente da Federação Amazonense Universitária de Desporto (Faud), falou do sucesso da competição no Amazonas. “A Conferência Norte do JUBs acabou, mas já vai deixando saudade. Conseguimos trazer a competição para o Amazonas de forma inédita e foi um sucesso. Agradeço a todos que apoiaram e acreditaram nesse projeto, que vinha sendo sonhado há tanto tempo. O esporte universitário tem força e vai crescer cada vez mais, e no que depender de nós, esse é apenas o começo de novas conquistas”, afirmou.

Determinação



Uninilton Lins, que levou a melhor sobre a equipe da Universidade da Amazônia (Unama), do Pará, por 3 sets a 0 | Foto: Divulgação

Quem também garantiu o primeiro lugar no pódio e a classificação para a etapa nacional foi o time de voleibol masculino da Uninilton Lins, que levou a melhor sobre a equipe da Universidade da Amazônia (Unama), do Pará, por 3 sets a 0, com parciais de 25x15, 25x19 e 26x24.Feliz pela conquista o ponteiro Alessander Santos, de 28 anos, falou que a vitória dentro de casa é sempre uma satisfação.



Resultados



Entre as equipes campeãs da Conferência Norte do JUBs 2019 estão o basquete feminino (Ciesa); o futsal feminino (Faculdade Maurício de Nassau/Manaus), que venceu a Faculdade Metropolitana (FM), de Rondônia, por 12 a 2; o vôlei masculino (Uninilton Lins); e o handebol masculino (Uninilton Lins), que ganhou de 32 a 25 da Universidade Federal do Maranhão (UFMA). A prata ficou com o time de vôlei feminino (Ciesa), que levou a melhor sobre a Unama – PA, por 3 sets a 2. O bronze foi garantido pelo futsal masculino (Ciesa), que jogou contra a FM - RO, e venceu por 6 a 1; e pelo handebol feminino (Faculdade Maurício de Nassau/Manaus), que derrotou a Universidade Federal do Acre (Ufac), por 24 a 20.



Única equipe amazonense que ficou de fora da fase nacional, o basquete masculino (Ciesa) bateu na trave e acabou sendo derrotado pelo time do Centro de Ensino São Lucas (CESL), de Rondônia, por um placar de 74 a 60.

Fases

Desde o ano passado, os JUBs passaram a ser realizados em três fases. Em Manaus, a fase estadual ocorreu de 1º a 31 de maio. A etapa regional teve início na segunda-feira (05/08) e encerrou neste sábado (10/08).

As equipes classificadas irão participar da fase nacional, que será realizada de 21 a 28 de outubro em Salvador - BA.

